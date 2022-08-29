8月CCI止跌回升！物價水準續低迷　專家：下半年有望縮小

8月CCI調查的總數為63.08點，與7月63.05點比較，微幅上升0.03點，性別交叉分析發現，男性消費者指數為63.32點，女性為62.91點，男性高於女性0.41點。吳大任表示，雖然8月指數僅小幅上升，會以與上月持平視之，但由於CCI自2月的73.19點起，已連續6個月呈現下降走勢，因此8月CCI可視為止跌回升。
此次調查包含6項分項指標，其中，「購買耐久財」以及「國內經濟景氣」指標上升，「家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機」等3項指標皆持平 ，吳大任同意可視為持續低迷的狀態，其中，投資股市時機7月指數24.8點，為歷史新低，本月持平，保持新低紀錄。
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不僅如此，物價水準指標自2004年3月至今，近19年都呈現悲觀趨勢，吳大任解釋，每個時期都有每個時期悲觀的原因，這一波主要因COVID19疫情以及2月開打的俄烏戰爭，美歐擴大對俄羅斯的經貿制裁，使得全世界重要商品的供給下降，導致物價壓力大，消費者信心持續低迷。
不過，吳大任預測，因全球央行已陸續展開升息，大宗商品的價格也已在6月下旬呈現下降，若新台幣貶值幅度不大，下半年的通膨情勢有望趨緩，物價壓力也可望縮小。
中央大學8月消費者信心調查的6項分項指標中，上升幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，較上個月上升0.4點至109.4點；上升幅度第二的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，與上個月調查結果相較上升0.15點，來到79.7點。
從絕對水準來看，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」保持樂觀，其餘5項指標皆續偏悲觀。此指標在7月時是6大分項指標中下降最多的，到了8月卻是上升最多，故變動最大，吳大任指出，儘管如此，其指數皆無跌破百點的現象，續呈樂觀，他解釋，主因為房市逐漸降溫，但價格並無下降所致。
吳大任表示，因通膨嚴重，家庭所得下降，支出卻不斷增加，加上升息影響，房貸壓力雪上加霜，進而產生嚴重的消費排擠，因此，絕對水準的5項悲觀指標中，以「家庭經濟」及「經濟景氣」最令人擔憂。