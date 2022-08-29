新住民跨國婚姻15年　分享相愛故事

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蔡先生則說，配偶阮小姐是家中獨生女，兩人在親戚家的認識，他處理一些文書工作，朝夕與當看護的阮小姐相處，結果情投意合，認識1個月就交往，3個月就論及婚嫁，當時的「閃婚」行為，越南親戚強烈反對阮小姐遠嫁異鄉，但蔡先生認定阮小姐就是命中注定的另一半，決心前往越南展開求婚大作戰。平時滴酒不沾的他，卻照三餐在一個又一個家族間懇求周旋，展現求娶阮小姐的決心，終於皇天不負苦心人，獲得阮小姐父母及親戚的祝福，同意將掌上明珠交由蔡先生守護。
蔡先生也分享兩人相處的秘笈，他表示其實雙方在聊天話題、生活習慣及個性方面的差異，偶有摩擦，但他認為家庭不是爭論對錯是非的地方，他的小秘訣就是率先道歉，並期許對待家人要像對待客戶一樣，給予尊重。阮小姐表示先生不管到那裡都喜歡帶著她同行，讓她覺得很窩心，感覺結婚到現在，感情一年比一年好，主要原因是雙方願意多溝通。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯提醒，跨國的婚姻雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。
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