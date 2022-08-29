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新住民跨國婚姻15年　分享相愛故事

▲ 阮氏幸（左一）與蔡承佑（左二）與子女全家同回越南過節。（圖/移民署提供）
▲ 阮氏幸（左一）與蔡承佑（左二）與子女全家同回越南過節。（圖/移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-29 11:54:19

「相信愛情的力量能跨越藩籬！」結婚15年、育有疼愛有加兩千金的越南新住民阮氏幸和台灣配偶蔡承佑，雙方相識、相知及相惜的愛情婚姻故事，可資解鎖異國婚姻密碼，證明真愛能跨越藩籬，在台灣攜手同行。

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「愛情」有著人生百味酸甜苦辣在其中，必須共同攜手面對才能克服，異國婚姻更是如此。阮氏幸分享，當年她來台從事看護工作，在返回越南前夕與蔡先生在工作地點相識，雙方語言溝通雖不如本國人暢通無礙，但因蔡先生個性忠厚老實，雙方年紀相仿，一見如故地漸漸產生情愫。

▲ 阮氏幸（左一）與蔡承佑（右一）夫妻共同出席活動，重現求婚場景。（圖/移民署提供）
▲ 阮氏幸（左一）與蔡承佑（右一）夫妻共同出席活動，重現求婚場景。（圖/移民署提供）
蔡先生則說，配偶阮小姐是家中獨生女，兩人在親戚家的認識，他處理一些文書工作，朝夕與當看護的阮小姐相處，結果情投意合，認識1個月就交往，3個月就論及婚嫁，當時的「閃婚」行為，越南親戚強烈反對阮小姐遠嫁異鄉，但蔡先生認定阮小姐就是命中注定的另一半，決心前往越南展開求婚大作戰。平時滴酒不沾的他，卻照三餐在一個又一個家族間懇求周旋，展現求娶阮小姐的決心，終於皇天不負苦心人，獲得阮小姐父母及親戚的祝福，同意將掌上明珠交由蔡先生守護。

蔡先生也分享兩人相處的秘笈，他表示其實雙方在聊天話題、生活習慣及個性方面的差異，偶有摩擦，但他認為家庭不是爭論對錯是非的地方，他的小秘訣就是率先道歉，並期許對待家人要像對待客戶一樣，給予尊重。阮小姐表示先生不管到那裡都喜歡帶著她同行，讓她覺得很窩心，感覺結婚到現在，感情一年比一年好，主要原因是雙方願意多溝通。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯提醒，跨國的婚姻雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

想要了解更多阮氏幸及蔡承佑的分享，請上Podcast「文化談新事」節目收聽，請搜尋關鍵字「文化談新事」或點擊節目網址：https://open.firstory.me/story/cl78dha1o01wj01tefxkm5epc

▲ 蔡承佑（左一）與阮氏幸（右二）日前於移民署北區事務大隊台北市服務站錄製PODCAST節目，分享他們的異國真愛故事。（圖/移民署提供）
▲ 蔡承佑（左一）與阮氏幸（右二）日前於移民署北區事務大隊台北市服務站錄製PODCAST節目，分享他們的異國真愛故事。（圖/移民署提供）

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