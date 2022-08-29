柬埔寨詐騙案頻傳　台泰聯合救援

「爸，我躲在泰國機場，快來救我！」這是起由我駐泰代表處聯合當地人員，從海外人蛇集團手中，成功營救的案例之一；駐泰代表處已成立專案小組，移民署派駐移民秘書也是專案小組成員之一，與當地警察等人員聯手展開救援行動，從本（111）年8月3日起至8月25日止，移民秘書已陸續協助57名國人返國；其中，8月25日當日即援助高達20名國人陸續返國，援助人數來到近期的高峰。
國人遭誘騙至東南亞國家從事詐騙，或遭人口販運等情形，行政院已召開跨部會會議，並設立中央層級專案小組，以「預防」、「勸阻」、「救援」及「究辦」等4大面向整合援助能量，傾力救援遭誘騙的國人，政府的救援行動，持續展開。
近期，柬埔寨國內大規模清查境內非法外國人，為躲避柬埔寨警察查緝，海外人蛇集團陸續轉移陣地，而我駐泰代表處已陸續接獲趁隙逃離集團控制，進入泰國境內的國人求助，在館長統籌指揮下，全力協助受害國人返台。如受害國人求助時，身處泰國機場內，移民秘書擔任我國與泰國移民局，及機場觀光警察局的聯繫窗口，傾力協助縮短案件的行政及調查程序，務求在最短的時間內協助國人返國，再由移民署國境事務大隊會同相關機關在我國機場，提供協助。
移民署提醒，近日民眾前往有發生海外詐騙案件的高風險國家，應小心謹慎及提防，避免遭受人蛇集團的操控。