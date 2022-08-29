「台中房思琪案」不滿放水狼師校長　教團抗議市府打假球

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這起被形容為「台中版房思琪案」的性侵案，嫌疑人是原定今年8月1日退休的知名國中校長。在學校擔任性平委員的女老師，今年4月向教育局檢舉，指控25年前就讀國中資優班時，遭當時教數學的導師脅誘交往、發生性關係長達4年多。
校長今年7月遭性平委員會約談後，不斷騷擾被害人的家人及同學，女老師8月17日在人本陪同下出面控訴狼師獸行、呼籲即使已經過了追訴期，仍希望更多被害人站出來，目前已有1名學姐、1名學妹與人本接觸，其中一人正式向教育局檢舉、另一人為狼師的補習班學生。
被害人陸續浮上檯面後，卻對教育局作法極為反感，A小姐一開始即指出被害人不只一人、要求擴大調查，但教育局不只未將黃姓校長停職，僅自行請假的他，照樣出席學校母親節感恩活動、主持畢業典禮，甚至多次用學校電話騷擾家屬及證人。之後黃姓校長退休不成、新校長到任，教育局也只要求他申請留職停薪、回任教師。
記者會後，第2位學姐勇敢站出來指控狼師。但人本表示，教育局未將新案交給原本的台中市性平委員會併案，以利原班人馬掌握性侵行為人的慣用手法及脈胳，而是一反常態，將新案交給兩名被害人當年就讀資優班的國中受理，企圖迴避併案處理的壓力。
人本說，這案子已經過了刑事追訴期，但事件曝光後，市府多次「建議」女老師到法院提告，甚至幫忙約好律師，在當事人明確拒絕後，市府竟然大動作宣稱將到地檢署依職權告發！
人本基金會主任張萍氣憤的說，市府早清楚現階段地檢署不會成案，卻用假動作當煙霧彈，遮掩自身的包庇和失職，甚至企圖幫加害者取得社會的無罪證明，藉此混淆視聽。
張萍指出，人本過去檢舉台南市尚姓老師性侵案，台南市立即督導4校全面寄發普查信給在校生及畢業生，找到10幾名被害人。這名尚姓狼師曾在台中市兩所國小任教，人文六月函請台中市政府比照普查、教育部也轉知公文，市府仍不為所動，僅表示「函復人本的公文在簽核中，不便多說」。對於維護校園正義，台中市教育局已多次令人失望。
王淑懿則說，教育局絕無放水，而且是透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「四箭齊發」的方式，積極追究到底的行動比人本的要求更為嚴密，不僅24日成立「狼師檢舉專線」，呼籲可能的潛在受害者勇敢站出來，26日也向檢方告發，請司法介入偵辦。
教育局強調，校園性侵案犯罪時間可能長達數年、可能不只一人被害，有些受害人被害時間可能發生在近期，行政單位若貿然以單一被害人陳述時間已逾追訴權時效，畫地自限不請檢調偵辦，不但不合法制，也會錯失將狼師繩之以法的機會。
至於問卷調查表，今（29）日會由學校進行內容確認，近日內以雙掛號寄給該師教過的學生；黃男任職的其他學校，也研議以問卷全面普查校友及在校生。
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