確診不再全班停課！明天高中以下開學　防疫新制一次看懂

高中以下各級學校，將在明（30日）開學，教育部公布各級學校開學後防疫新制，開學前兩周先照舊制，即「1人確診班級停課3天」；9月12日起改適用新制，確診者7天隔離期滿無症狀可入校，其他接觸者快篩陰可正常上學。《Nownews今日新聞》整理出最新的開學相關防疫規定懶人包，提供學生和家長參考。
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★高中以下（含幼兒園）9/12日起實施確診停課新制：
2、確診者的同班同學、老師：學校提供1劑免費快篩，快篩陰無症狀可上課，如有症狀應儘速就醫。
3、與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：學校也提供1劑快篩，陰性無症狀者，正常上課。
▲教育部說明校園防疫新制。（圖／教育部）
★高中以下（含幼兒園）開學防疫指引：
1、課堂上：依據教育部公文，教師授課、學生體育課都應全程戴口罩；但運動時，若師生沒有呼吸道症狀，且與不特定對象能保持社交距離則可以不戴，無運動行為或運動結束仍要戴上口罩。音樂課吹奏樂器不得共用，師生歌唱、合奏、舞蹈等教學活動，可不戴口罩，但課程開始前與結束後仍須戴口罩，並加強消毒。
2、戶外教學活動：未禁止舉辦校外教學及戶外活動，但提醒要戴口罩、保持社交距離，搭乘交通工具應該依交通部規定且要造冊；跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。
3、其他：全校師生除用餐、飲水外，全程戴口罩並維持社交距離，開冷氣時對角各開啟一扇窗，每窗至少開啟15公分，課程中建議固定成員，並落實課堂點名。
★大專院校開學日起實施停課新制：
確診或快篩陽性個案，需實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課；曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」，學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，正常上課。曾與確診者共同活動的人，需進行自我健康監測。
★大專院校及高中以下防疫假：
確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。
住宿生防疫措施：確診者同寢室室友比照「同住親友」，實施居家隔離或自主防疫。
高中以下：居家隔離及自主防疫期間，不入校上課。
大專校院：居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍）、自主防疫期間不入班上課。（實習編輯：蔡宥嫻）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。