確診不再全班停課！明天高中以下開學　防疫新制一次看懂

高中以下各級學校，將在明（30日）開學，教育部公布各級學校開學後防疫新制，開學前兩周先照舊制，即「1人確診班級停課3天」；9月12日起改適用新制，確診者7天隔離期滿無症狀可入校，其他接觸者快篩陰可正常上學。《Nownews今日新聞》整理出最新的開學相關防疫規定懶人包，提供學生和家長參考。





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▲防疫新制

★高中以下（含幼兒園）9/12日起實施確診停課新制：



