早自習新制明上路！部分學校仍7點半到校　教育部將輔導

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青民協表示，儘管教育部三令五申，希望各校遵守早自習新制，但仍收到許多學生反映學校未遵守法規。高雄道明中學發出一封信給學生、家長，信中提到「學校決議：將在尊重政策的原則下：仍維持7點半到校。學生到校有導師、行政單位看顧，讓家長無後顧之憂，能安心上班就業。」
對於不遵守新規定的原因，道明中學也在信中說明「相對於此政策（8點到校）的公布，我們且收到許多家長憂慮的聲音，更有家長反映，學生到校時間若延後，接送孩子將與上班時間衝突。此外，家長將孩子送到道明中學，支持學校嚴管勤教的理念，也期待我們在學生進德修業上，給予更多不同於他笑，較多元化的積極教育支持。」
此舉引起許多學生不滿，道明中學李同學提到，「教育部訂出這個政策，就是希望讓學生可以自主規劃早上的時間，想要讀書可以先到校讀，想要有更多休息時間，也可以在家多睡一下，已經到高中階段，在新課綱的精神下，應該讓高中生有更多自主的空間。」
張同學認為，「到校時間延後，家長若要接送國中弟弟妹妹或配合上班，依然是可以早於8點把學生送到學校，政策並沒有規定一定要8點才能到校，既然全台灣其他學校的家長都可以配合，難道只有道明的家長做不到嗎，學校不應該拿這個理由來當作違法的藉口。」
青民協呼籲教育部、高雄教育局，應確實督導擺明要違法的學校，如果學校可以依舊要求學生7點半到校，那其他學校恐怕起而效尤，屆時8點到校又將淪為一場空。主管機關應確實盤點有哪些學校仍未遵守延後到校規定，並應在開學前立即要求改善。青民協預計在開學後，發布全台高中大調查，讓學生一起檢視學校是否有確實落實早自習新制，將早自習的時間還給學生自主運用。
教育部國教署回應，已蒐整主管學校及各地方政府的學生在校作息規定，多數學校及地方政府已訂定學生在校作息規範，教育部將持續督導學校及地方政府。
針對違規學校，或要求學生到校打掃、把第一節課提前等方式鑽漏洞。國教署表示，已函發給學校及地方政府「自我檢核表」，教育部也將定期檢視主管學校及地方政府執行情形，若發現學校未依規定辦理，會先行介入輔導，輔導後仍需精進，私立學校會依私校法規定處置，公立學校則列入相關人員成績考核參據。