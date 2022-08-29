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鄭寶清參選成定局？鄭文燦：三打一我們也會贏

▲鄭文燦表示，雖然現在是「三打一」，但他對人民有信心、對桃園有信心，「三打一，我們也會贏。」（圖／記者李春台攝，2022.08.29）
▲鄭文燦表示，雖然現在是「三打一」，但他對人民有信心、對桃園有信心，「三打一，我們也會贏。」（圖／記者李春台攝，2022.08.29）

記者李春台／桃園報導

2022-08-29 13:07:13

民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，與黨提名參選人鄭運鵬形成黨內互打局面。今（29）日上午桃園市長鄭文燦陪同黨籍市長參選人鄭運鵬及議員參選人前往市選委會完成參選登記，對於鄭寶清堅持不退選，鄭文燦表示，雖然現在是「三打一」，但他對人民有信心、對桃園有信心，「三打一，我們也會贏。」

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鄭文燦指出，民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要，團結是為了台灣，也是為了民主，更是為了桃園，有時候我們在舞台上，有時候會在舞台下，這是從政的基本道理，個人不重要、團隊最重要。


鄭文燦表示，民進黨是用嚴謹客觀的民調作基礎，以集體的智慧共同推舉了鄭運鵬，這個決定非常正確也非常謹慎，全黨都會團結，而且他也相信民進黨的支持者很聰明，知道投這一票的意義就是要保住桃園，就是要繼續讓台灣在2024年能夠更有力量。


鄭文燦說，桃園是重中之中，現在是三打一的情況，但三打一他也不太怕，如果大家覺得桃園退步了，那投給其他候選人；如果覺得桃園進步了，請保護這個進步，投給鄭運鵬。他提到，很多選民肯定桃園隊的努力，不擔心選民會分裂，競選團隊不斷擴大、成長，包容網羅各方人才，相信會獲得比上屆更大的社會支持度來支持鄭運鵬。


媒體問到外傳鄭寶清可能與民眾黨合作，鄭文燦表示，不管面對任何選舉的暗流，或者想扭曲選舉的任何奧步，他都看多了，桃園隊之所以成為桃園隊就是正大光明、正派執政，台灣是民主社會，不會被網路上的暗流淹沒掉。


鄭文燦還強調，桃園市民對執政滿意度很平均，不分南北、不分山海，鄭運鵬的選情比大家想的還要穩定，而且是往上升，目前選戰是三打一，鄭運鵬完全沒有落後，今天是第一天登記，會步步為營，不需要放話給自己壯膽，鄭文燦最後表示，「我們對人民有信心、對桃園有信心，我們一定會一步一步贏得最大的支持，三打一，我們也會贏。」

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