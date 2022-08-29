鄭寶清參選成定局？鄭文燦：三打一我們也會贏

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要，團結是為了台灣，也是為了民主，更是為了桃園，有時候我們在舞台上，有時候會在舞台下，這是從政的基本道理，個人不重要、團隊最重要。
鄭文燦表示，民進黨是用嚴謹客觀的民調作基礎，以集體的智慧共同推舉了鄭運鵬，這個決定非常正確也非常謹慎，全黨都會團結，而且他也相信民進黨的支持者很聰明，知道投這一票的意義就是要保住桃園，就是要繼續讓台灣在2024年能夠更有力量。
鄭文燦說，桃園是重中之中，現在是三打一的情況，但三打一他也不太怕，如果大家覺得桃園退步了，那投給其他候選人；如果覺得桃園進步了，請保護這個進步，投給鄭運鵬。他提到，很多選民肯定桃園隊的努力，不擔心選民會分裂，競選團隊不斷擴大、成長，包容網羅各方人才，相信會獲得比上屆更大的社會支持度來支持鄭運鵬。
媒體問到外傳鄭寶清可能與民眾黨合作，鄭文燦表示，不管面對任何選舉的暗流，或者想扭曲選舉的任何奧步，他都看多了，桃園隊之所以成為桃園隊就是正大光明、正派執政，台灣是民主社會，不會被網路上的暗流淹沒掉。
鄭文燦還強調，桃園市民對執政滿意度很平均，不分南北、不分山海，鄭運鵬的選情比大家想的還要穩定，而且是往上升，目前選戰是三打一，鄭運鵬完全沒有落後，今天是第一天登記，會步步為營，不需要放話給自己壯膽，鄭文燦最後表示，「我們對人民有信心、對桃園有信心，我們一定會一步一步贏得最大的支持，三打一，我們也會贏。」