MINISO傳8月底撤出台灣？僅剩3據點續營業　買3送2大出清

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MINISO名創優品一直以來都以「日本設計師品牌」自居，LOGO設計酷似日本成衣品牌UNIQLO，甚至連招牌、名字、商品等都有滿滿日本文創小物既視感，開業至今已引起不少「抄襲」爭議，卻並沒有影響他們全球展店的野心，以價格低廉取勝，不僅在中國本地共有超過1900家店面外，在台灣也有多間分店，其中不乏開在台北市西門町、信義威秀、士林夜市等熱鬧商區。
不過MINISO的做法，不僅台灣人及日本人看了反感，也觸動中國網民仇日情結，紛紛抗議抵制要求業者「大聲說出是中國品牌」。今年8月18日MINISO在官方微博發出道歉聲明，表示會收回所有海外社群帳號，並強調「去除日本設計師品牌的相關元素」、「做堂堂正正的中國品牌」，強調所有整改、去日化要在2023年3月31日前完成，極盡安撫自家人。
不過此舉是不是有達到安撫中國網民的作用不得而知，但台灣網友對此就相當不屑。近日MINISO疑似在台遭到抵制造成生意慘淡，不少位處鬧區的分店撐不下去紛紛熄燈，在Google搜尋顯示「永久停業」，其中包含西門漢中店、南港CityLink店、台北公館店、士林大東店、信義威秀店、松山車站店等，記者實際去電台北市店家，電話大多轉為空號，只有台中車站店還有營業接聽電話，但也不願對此發表意見。而官方臉書最後一則貼文是7月12日的年中慶特賣，之後就停止更新，與過去幾乎每週更新的頻率大不相同。
臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」也發文指出，MINISO目前在高雄僅剩3據點，分別為左營新光、SKM草衙、義享，高雄車站、夢時代、新堀江熱鬧商圈分店現已出清。整體盤點MINISO從全盛時期在台灣擴展約24家門市，如今持續營業不到10家，甚至傳出8月之後僅剩新竹巨城店、skmpark outlets以及新光三越左營店3間門市，因合約期限問題會繼續營業。
桃園市前議員王浩宇在臉書PO文：「中國品牌遭台派抵制！Miniso業績超慘！多間門市傳月底歇業。」引發網友熱烈討論，「我連走進去的意願都沒有，真希望全部都不見」、「跟抵制無關，是產品差到再便宜都還是無法將就啊」、「不管是品質或外型都不行」、「我一度以為是日本牌子的商店，進去逛逛真的不想買！原來是中國的！」網路聲浪一面倒負評，顯見該品牌在台慘況。