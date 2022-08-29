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公職選舉今開始登記　「邁盟」登記參選拚議會過半

▲「邁向過半大聯盟」7名議員參選人今天聯合登記參選，特別邀請立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆陪同登記參選。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲「邁向過半大聯盟」7名議員參選人今天聯合登記參選，特別邀請立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆陪同登記參選。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-29 13:31:52

高雄市年底五合一選舉今(29)日開放登記參選首日，由高雄市橫跨七選區市議員候選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘組成的邁向過半大聯盟（下稱邁盟），在多位在地立委的陪同下共同至高雄港口慈濟宮參拜後步行至選委會登記參選並高喊：「挺邁拚過半、邁盟全壘打！」

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▲向過半大聯盟7位高雄市議員候選人，在多位在地立委的陪同下共同至高雄港口慈濟宮參拜後步行至選委會登記參選並高喊：「挺邁拚過半、邁盟全壘打！」（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲向過半大聯盟7位高雄市議員候選人，在多位在地立委的陪同下共同至高雄港口慈濟宮參拜後步行至選委會登記參選並高喊：「挺邁拚過半、邁盟全壘打！」（圖／邁向過半大聯盟提供）
「邁向過半大聯盟」7名議員參選人今天聯合登記參選，特別邀請立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆陪同登記參選，會後與會委員也致贈代表全壘打的獎盃給所有候選人，除了預祝即將代表台灣體育出賽的候選人旗開得勝、凱旋歸國，也象徵期許「邁盟」年底全體進議會，民進黨議會過半、陳其邁市長連任、18歲公民權公投複決案全數過關的目標。

林慧欣表示，進入市議會後必積極強化中央及地方的連結，為大旗美注入全新的風貌，竭力推動教育與青年議題，以強化偏鄉孩子受教權、推動本土多元文化傳承、分擔家庭照顧需求、提升在地青年經濟力為己任。

陳慶鴻指出，民進黨在2018年大岡山地區的議員選舉中爭取到2席議員，在2022年的今天，民進黨共同爭取議會過半，自己就是那個關鍵的第三席，讓邁盟全體進議會，成為監督及促進高雄發展的最強戰力。

黃偵琳表示，自己「令果」(蘋果)的綽號與確實的服務在地方在鄉親之間廣為周知，黃偵琳說，已累積了12年的經驗，必定妥善運用市府歷練與劉世芳委員服務處執行長的經驗為左營楠梓的鄉親爭取權利與福利。

湯詠瑜表示，自己是高雄長大並至國際事務所歷練的台美雙律師，帶著對家鄉的熱愛，希望用專業與經驗來自己熱愛的前金新興苓雅服務，爭取為市民朋友服務的認同。

曾擔任市長陳其邁秘書的蘇致榮表示，從小跟著父親蘇炎城服務鄉里，也在運動發展局服務過，從13座運動中心、中華職棒回歸、兩隊職籃成立、極限運動場整修到青埔滑板場與林園壘球場的核定都是自己在市府服務期間完成的，這次跟「邁盟」一同爭取議員席次，便是希望繼續貢獻自己的專業，為高雄服務。

黃彥毓表示，自己從2006年開始從市府到黨部再到中央的經濟部服務，自決定參選後，在地全面服務的賴瑞隆立委與深耕20年的林宛蓉議員也時刻叮囑自己要為前鎮小港拚搏、提點有哪些尚待推動的建設，自己會盡全力爭取市民權益，不負宛蓉議員及前鎮小港的鄉親。

洪村銘表示，這些年一步一腳印跑遍大寮林園49個里，累積600公里親自向鄉親問好的自己，用行動貫徹「讓少年村銘來打拼」的口號，年底的選舉懇請鄉親市長支持陳其邁，大寮林園就讓自己來為鄉親打拼。

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