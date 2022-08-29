台積電500元得而復失！台股終場下跌352點

美國聯準會主席鮑爾於26日於全球央行年會演說放「鷹」，引發大幅度升息憂慮，重創美國股市，連帶亞股亞幣也殺聲隆隆。台北股市今（29）日受到衝擊，終場下跌352點，收在14926點，跌幅2.31%，成交金額2093.85億元。「權王」護國神山台積電午盤一度重返500元關卡，終場則下跌13.5元，收在498.5元，500元得而復失，其餘電子權值股同步走跌。貨櫃、散裝運價爆雙殺，利空消息滿天飛，股價走低，萬海破底。今日逆勢抗跌族群則有生技醫療、能源概念以及矽智財概念股。
美國聯邦準備理事會主席鮑爾26日抗通膨的鷹派談話，市場憂慮升息幅度將加大，使美股4大指數全面重挫，其中，道瓊工業指數終場下跌1008.38點，跌幅3.03%，收在32283.40點；標準普爾500指數下跌141.46點，跌幅3.37%，收在4057.66點；以科技股為主的那斯達克指數下跌497.56點，跌幅3.94%，收在12141.71點；費城半導體指數下跌172.623點，跌幅5.81%，收在2798.442點。
台北股市今（29）日也受到衝擊，終場下跌352點，收在14926點，跌幅2.31%，成交金額2093.85億元，正式失守萬五關卡。「權王」護國神山台積電午盤一度重返500元關卡，終場則下跌13.5元，收在498.5元，500元得而復失，跌幅2.64%，其餘電子權值股同步下挫，聯電下跌3.27%，來到39.95元。世界先進與力積電都跌2到5%。而聯發科跌逾3%，來到653元。鴻海也跌逾2%，大立光則跌逾4%。
貨櫃、散裝運價爆雙殺，利空消息滿天飛，股價開低走低，萬海甚至大破底下跌7.30%，跌破9字頭，收在86.3元，長榮航、陽明則跌逾4%，其餘運輸族群也是一片綠油油，慧洋-KY跌逾7%，四維航跌逾6%
今日逆勢抗跌族群有生技醫療、能源概念以及矽智財概念股。其中，生技醫療族群強者恆強，永昕亮燈漲停，科妍漲逾7%，益安、杏一、醣聯漲3至5%，佐登、北極星藥業、華廣、生展、杏輝漲約1至2%；能源概念股的中興電、元晶、新晶投控漲約0.31至1.69%；矽智財相關概念股開低走高，世芯-KY漲逾5%，晶心科、力旺漲約2至4%。