MTV音樂獎榜單出爐！泰勒絲抱走最大獎　他拿4項是大贏家

西洋樂壇音樂盛事之一的2022 年MTV音樂錄影帶獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA），在台灣時間今天上午於新澤西州的保誠中心舉行，主持人由LL Cool J、妮姬米娜（Nicki Minaj）和傑克哈洛（Jack Halow）共同擔任，傑克今天也抱回4座大獎，成為本屆大贏家；另外妮姬除了是主持人外，也是表演者與本屆VMA「音樂錄影帶先鋒獎」和「最佳嘻哈MV」的得主，相當風光。天后泰勒絲（Taylor Swift）以自編自導的微電影MV拿下「最佳導演」、「最佳長篇音樂錄影帶」和壓軸大獎「年度最佳音樂錄影帶」，還當場驚喜宣布全新專輯發行日期，讓全場樂迷沸騰。
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泰勒絲為歌曲《All Too Well （10 Minute Version)）（Taylor’s Version）》自編自導的微電影，邀請狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）和《莎蒂辛克（Sadie Sink）領銜演出，從歌曲長度、歌詞到影像全是話題，也順利在本屆抱回3項大獎。泰勒絲在拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶 」時表示：「真的很榮幸能和許多優秀的導演們一起角逐這個獎項，這是VMA史上第一次有四位『年度最佳音樂錄影帶 』入圍的導演是女性！」她同時也感謝粉絲的支持，讓她有機會能重錄專輯，也才會有這支微電影誕生，最後更驚喜宣布全新專輯《Midnights》將在10月21日發行，引發全場瘋狂尖叫。