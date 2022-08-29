影／柬埔寨首都實況　外派東南亞網紅拍攝金邊日常

越南強尼長時間在東南亞外派，有感於近期柬埔寨詐騙案頻傳，外界對柬埔寨的生活相當好奇，因此委託專人拍攝柬埔寨首都金邊的實況，強調並非詐騙之都，希望華人社會對柬埔寨不要充滿負面觀感，畢竟詐騙集團多半都是中國人、台灣人或華人。
從影片中可以看出，金邊有許多中資進駐，而攝影師則是帶大家逛市場。從畫面中可以看到街景，有許多小吃攤跟摩托車，有早晨的傳統市集，攝影師表示跟越南一些地方的場景挺像的。而攝影師們搭乘的交通工具則是嘟嘟車，是一種東南亞盛行的三輪嘟嘟車出租。離開砂石路，一行人進入柏油路地帶，會發現沿途開始出現公司、大樓和店家。「根本就是在中國！」攝影師感嘆，並指著斗大的簡體字招牌。許多商家也都掛著中文招牌，民眾對華人也習以為常。而機場附近建設齊全，也有車輛出租場。從影片可以看出，柬埔寨首都金邊相較於其他地區較為安全，前陣子聲名大噪的KK園區不是在柬埔寨，是在泰緬邊境地區，在金邊並沒有拍攝到被詐騙的受害者或犯罪集團。
畢業於國立台北大學地政系的強尼擁有外派越南超過6年的工作經驗，以「越南強尼」為名稱的Youtube頻道主要做越南各地旅遊、經濟、不動產、股票投資和外派工作等等的內容分享。
另外，外交部呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。
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