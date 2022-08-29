中市防疫獎勵大小眼？　議員：應通通有獎

新冠疫情延燒兩年多，市府各機關員工都努力做好相關防疫工作，警察、消防、環保和衛生 4 個局處特別辛苦。今 (29) 日市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進在警消環衛業務質詢時為所有員工請命，指市府因鄰長防疫辛勞有功，頒發每位鄰長 2000 元禮券，市長應一視同仁，對警消環衛的機關協勤志工給予同等獎勵，因為大家真的都很辛苦。

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林祈烽表示，市府警消環衛的工作人員有領防疫英雄勳章，環保志工這些無職給的人員功勞都很大，台中市有這麼好的防疫成績，警察、消防、環保和衛生 4 個局處的員工大家都很努力、都很辛苦，尤其是主政的衛生局，為了協助關懷染疫的市民，更是不眠不休，一切都是為了市民的健康，他要代表市民向各位致上最高的敬意。

林祈烽指出，衛生局日前在全國防疫會議中獲頒流感疫苗及新冠疫苗接種 8 大績優獎項，表現可說是可圈可點；警察同仁這幾年在外面維護治安，有時還要面對染疫的犯嫌，一不小心就很容易受感染；消防弟兄在第一線救護都要全副武裝，辛苦程度自然不在話下；環保局所有清潔隊員每天在外面收集載運垃圾，對感染者使用過的垃圾廢棄物也是要很小心處理。但盧市長有沒有說要頒發獎金或發放禮券來慰勞所有辛苦的基層同仁？

林祈烽說，他肯定市長和民政局長因為鄰長防疫辛勞有功，所以要發給每位鄰長 2,000 元禮券，這是一件好事，他很支持，也認為鄰長在防疫期間真的很辛苦，替市府和區公所、人民在服務， 2000 元禮券真的不多，甚至平常時候，如果預算允許，發給每位鄰長 3000 或 5000 元都不過份，他們都是服務一整年，沒領薪水和車馬費。

林祈烽表示，副市長應向市長反映，不應該只有發給鄰長禮券，警消環衛局處的同仁和志工都應該要發放，他們在疫情期間也都沒有休假，市府應該要一視同仁對待所有辛苦的人員，像環保志工、守望相助隊、義警義消民防、藥劑師、基層診所等等沒有領公務員薪水的人，市長慰勞大家也是合理應該的事情，不應該有差別待遇。