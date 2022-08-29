名家論壇》木夫／盧市長為什麼要放過台中狼師？

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那為什麼說台中市政府像是冷血動物般的被動？市政府不是在8月27日發出了新聞稿，要大家「對於網路散播教育局未擴大調查的錯誤訊息，恐不利釐清案情，籲請停止散播並協助澄清。」，事情都做好了呀？
大家一定要注意一件事，台中市政府的新聞稿是這樣寫的，「將擴大調查寄發調查信給黃男教過的學生」。很抱歉，「將」的意思就是還沒做。可是受害人是什麼時候向教育局申請調查的呢？四月!也就是事情過了四個月之後，台中市政府才「將」擴大調查。這不是被動，什麼是被動。
老實說，台中市民對於台中市政府的不管事，多事不如少一事的態度是很習慣的，這就是盧市長的施政風格，只是萬萬沒想到，對於這種天怒人怨的事情竟然也是這種態度。太不可思議了。
而且，人本教育基金會在該案被揭露公開之後，又有前後橫跨十年的學姊及學妹同意對黃老師提出性平申訴，而當基金會代她們提出性別事件調查檢舉書時，台中市教育局主管竟稱：「要有受害時的年級及班級等資訊才能受理。」一付別來找麻煩的樣子？太荒唐了。
也因為這些事件，才知道這並非台中市政府第一次如此冷血不作為，同樣是發生在今年7月，人本基金會揭發另一國小數學名師尚志剛的狼師行為，該狼師在不同縣市當過老師，而經過台南市教育局在其任教的兩校擴大調查後，共找出11名受害者，但是尚志剛老師之前也曾經在台中兩所學校任教，台中市政府卻沒有進行擴大調查。讓人不解。
現在台中市政府公布了一個電話號碼要受理檢舉，但是假如台中市政府依舊沒有主動的做事態度，被動的設立100支電話也是沒有用的。