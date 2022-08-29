侯友宜選辦公布團隊名單　駁斥勿為選舉捏造謠言

競選連任的新北市長侯友宜選舉辦公室今（29）日成立媒體Line群組，並公布首波團隊名單，由已經請辭獲准的前市府副秘書長張其強擔任選辦執行長，並公布3位年青發言人名單，包含曾任媒體記者、民代助理的吳亮賢、王敏旭、陳柏翰。選辦稍後也隨即針對對手民進黨新北市長參選人林佳龍陣營再打板橋社會青年住宅議題，發表回應，強調勿為選舉捏造謠言，指出林擔任台中市長賣出多達1萬2千坪的社宅用地，高呼「不要換了位子，就換了腦子」，雙方火藥味十足。
侯友宜選辦回應中指出，關於板橋民權段都更分回房屋，新北市府早在今年6月已對外說明「沒有要標售」，除可規劃作社宅之外，也可提供給申請租金補貼的民眾，照顧對象更多元，期盼對手勿為了選舉捏造謠言，哄騙市民。
侯友宜表示，「侯侯做代誌」（好好做事情）是一生從事公職、為民服務的核心精神，年輕世代發言人將帶來新的聲音與觀點，一同促進新北市正向改變，改變要有勇氣，更要有機會，團隊將持續推進各項市政，讓「新北好、還要更好、台灣共好」。
林佳龍競辦隨後也召開記者會回應，表示新北市政府有意標售板橋區民權段上的青年社會住宅，罔顧青年居住正義，有意標售板橋區民權段上的青年社會住宅，侯友宜還找年輕人當競選發言人，除要求發言人給具體回應，也點名新北市政府青年局長錢念群回應對此事看法，是支持滾動式檢討，還是會義正嚴辭捍衛青年權益？並質問侯友宜拿3位年輕發言人做門面，是真的支持年輕人，還是只是把他們當門面？