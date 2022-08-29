中市府取消公務確診加碼金　議員批雨天收傘

台中市長盧秀燕去年 5 月宣布執行防疫公務致染疫發 12 萬元慰問金「全國最高」，議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達卻發現今年 6 月市府發文取消加碼補助，且溯自 1 月適用，今 (29) 日在議會痛批市府 5 月允諾經費不足會追加辦理，後見疫情嚴峻就跳票，典型的雨天收傘，盧市府大演政治秀嘴角全波，做無半項。

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張玉嬿說，盧市長去年 5 月 29 號宣布，若因執行防疫公務致確診、隔離，每人發 12 萬元補償金，共發放 24 萬元慰問金；她今年 5 月 12 日對此質詢說，疫情還有高峰，慰問金萬一不足時，應由二備金或追加預算來支應，衛生局長曾梓展當場允諾，也發新聞稿表態。

她批評，盧市長今年 6 月 29 日卻發文，該慰問金計畫溯自 1 月停止適用。可見去年疫情感染人數少，盧秀燕就大演對公務員有情有義的政治秀，今年疫情嚴峻慰問金就食言跳票，典型的晴天借傘、雨天收傘，這跟保險公司的防疫保單不續保沒什麼兩樣。

謝志忠、王立任質疑，去年 7 月衛生局發文該計畫，實施日期自 5 月 29 日至中央疫情指揮中心解散之日止，今年 5 月質詢時曾局長完全沒有提到要廢止此計畫，現在有確診公務員向服務處陳情自認是執行防疫公務確診，卻沒法申請 12 萬慰問金，感覺受騙了，市府應該說清楚、講明白。

議員痛批，說要額外照顧執行防疫公務員的是盧秀燕，一看到疫情高峰，決定要追溯取消慰問金的也是盧，先做神再做鬼，盧市長講甲嘴角全波，真正做無半項，公務員、市民如何相信她？選民自有判斷，市長選舉會給盧秀燕不及格處分。

衛生局長曾梓展指出，去年政策和今年不一樣，去年為清零，每一位確診者皆有疫調，因此很清楚是否因公染疫。去年市府發給 8 位同仁，包含消防局 4 位，警察局 4 位，此為因公確診被隔離，一人 3 萬元，總共發出 24 萬元，今年 1 月開始政策就非清零，沒有疫調，因此公務人員染疫是因家庭、朋友或因公無法區分，今年開始就沒有撥補。