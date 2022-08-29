▲ 歡慶「福斯人禮遇計畫」會員衝破 88,888 抽 2 天 1 夜秘境遊

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另外，車主於 My Volkswagen® 分享回廠心得，並且加入指定 hashtag 即可抽原廠動態輪圈蓋（價值 5,460 元）、2 天 1 夜秘境雙人遊（價值 19,600 元）等 8 項豪華大獎。為打造車主獨一無二的質感生活，「福斯人禮遇計畫」車主會員獨享，原廠車頂行李架及行李箱套裝優惠價新台幣 18,888 元，指定原廠耗材零件 8 折起，原廠機油買 4 送 1，普利司通輪胎買 3 送 1，原廠 GTI 及 R 精品優惠58折起，台灣福斯汽車敬邀車主預約回廠健檢，隨時保持最佳車況，親臨感受德系工藝。
台灣福斯汽車為車主帶來更多獨家的專屬禮遇，提供原廠車頂行李架及行李箱套裝優惠價新台幣 18,888 元，打造高質感的擁車旅程，無論是衝浪板、公路車、登山車或露營器材，基本車頂架可以滿足不同的載運需求。而車主回廠保養，即享有普利司通輪胎買 3 送 1 的優惠活動，給予更優質的駕馭體驗，此外，車主可再享有指定原廠耗材 8 折起、原廠機油買 4 送 1、回廠即可用優惠價加購汽／柴油添加劑、原廠 GTI 及 R 精品優惠58折起。台灣福斯汽車期盼透過不定期體驗活動，帶給車主高品質、充滿活力的擁車生活。
*「免費保養」指一次免費機油更換，含原廠機油及更換機油所需耗材與工資。台灣福斯汽車將於 11 月 11 日抽出50名中獎者，並且於 11 月 18 日前主動通知中獎者，同時官方臉書粉絲團及 M y Volkswagen® 公佈中獎序號，其中「免費保養兌換券」將以電子禮券方式發放至中獎者 My Volkswagen® 帳號。
**普利司通輪胎優惠限轎車、休旅車胎，四輪定位費用需自付，不得與其他活動同時併用、實際供應狀況現場為準。更換輪胎皆享輪胎保固方案。