今日最聚焦／BA.5疫情不會速降　學者：可考慮延長用藥

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何美鄉預估，本波疫情最高應該就在單日3萬人確診左右，由於病毒問世時，許多民眾都已打過疫苗，也已有約4分之1的全人口已確診，加上現在社區仍有BA.2病毒株，因此「我不覺得他可以衝的多高」。
何美鄉提到，從許多國家資料來看，BA.5疫情升溫以後，坡度會比原來BA.1、BA.2的高度差很多，都是很低的，從傳染速度而言，BA.5是因為有免疫逃避，才會於4、5月時爬升。
不過何美鄉直言，BA.5疫情「不會很快的下降」，可能會延續到9月或是10月後，才可能降為單日萬人以下確診，且到冬天還可能會有一波疫情又升溫。
「BA.5其實我們應該是以平常心來看！」何美鄉分析，現在約有500萬人確診，實際上染疫人數可能是約為750萬到1000萬人，這些有感染的人若有施打疫苗，再感染BA.5的機率就會比較低，其餘的人沒有被感染過，但只要身體健康也不用特別擔心。
要特別注意的是，何美鄉提醒，高風險族群包含老人、小孩、不健康者還是要多加防範，假如過去曾重症住院者，再感染會有一定比例重症，這些人都需要提高警覺性，如確診應提早接受治療。另何美鄉說，有部分病患使用新冠口服藥物如Paxlovid 5天之後仍會復陽，也可以考慮延長用藥時間為10日。
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