綠色新加坡！星國推動淨零排放　太陽能成關鍵角色

近年來，全球掀起「淨零排放」的趨勢，作為東南亞在能源轉型道路上走在最前端的新加坡，希望能夠在2050年達到淨零排放的目標，其中太陽能更是扮演至關重要的角色。為此，新加坡打造首座大型浮動式太陽能電場，面積約有45座足球場的大小，生產的乾淨能源能夠減少相當於7000輛汽車排放的溫室廢氣。
勝科登格浮動式太陽能電場（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）所生產的電力，足夠供應5座自來水廠使用，是目前全球最大的浮動太陽能電場之一。負責興建的勝科工業與公用事業局（PUB）強調，這座太陽能電場最高可生產60百萬瓦電力，減少的碳排量等同於減少了7000輛汽車。此外，新加坡目前正在星馬之間的柔佛海峽及陸地打造太陽能電廠，希望3年後的太陽能發電量可成長4倍。
由新加坡能源市場管理局委任的能源2050委員會（Energy 2050 Committee）發布的報告指出，新加坡整體能源價值鏈已到轉型階段，建議新加坡應透過9項策略推動能源轉型。
短期內，進口電力仍是關鍵角色；中長期而言，氫氣或許能夠成為新加坡能源供應的重要角色。其他建議則包括：提升太陽能使用並增加能源儲存，解決太陽能間歇性供給問題；為發展低碳能源供應做準備，關注地熱等項目發展；改變用電習慣。希望藉由能源轉型的推動，在本世紀下半葉達到淨零排放目標。