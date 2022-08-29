為9月底上興櫃鋪路！星宇股臨會完成改選7席董事

星宇航空將於9月底上興櫃，今（29）日召開股東臨時會，正式改選董監事，為上興櫃做準備，共選出4位一般董事分別為星宇投資代表人張國煒、星宇航空代表人翟健華、星威投資開發代表人葉淑汶、星威投資代表人聶國維；2席獨立董事為前交通部民航局副局長王德和、廣運聯合會計師事務所長黃志成，1席公益性獨董則為前交通部長蔡堆。
星宇航空預計在9月底登錄興櫃，正式跨足資本市場，目前資本額為153億元，股數為15.3億股，自2018年5月以來共辦過5次增資，近期也正在辦理增資，預計8月底完成，本次辦理現金增資2.75億股，以每股12元溢價發行，目標募得33億元。
星宇原有的5董2監，分別是董事長張國煒、公關長聶國維、財務長張芝菻、總經理翟健華、獨立董事蔡堆；監察人一位是張國煒的妻子葉淑汶，另一位是張耀婷。
星宇航空今天召開股東臨時會，由張國煒親自主持，會議進行約30分鐘，股東會出席率達95%，5項議案全數通過，其中，為了配合9月底登錄興櫃、強化公司治理，董事會大幅改組，將董事結構由現行的5董2監，改為7席董事，分別為4席一般董事、3席獨立董事。
星宇航空公關長聶國維表示，希望交通部及疾管署，能夠對疫情鬆綁更開放，星宇在今年下半年將會新增東南亞航線，美國航線則為明年4月開闢，預計5年後可望獲利。