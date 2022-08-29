獨／MINISO官方澄清「沒有撤出台灣」 9月剩4間店等轉手
中國雜貨零售品牌「MINISO名創優品」，今（29）日有消息傳出將於8月底全面撤出台灣，《NOWnews今日新聞》訪問到台灣業者，官方坦言確實在經營上「遇到一些問題」，雖然近期陸續收了許多店舖，但澄清「是與部分百貨商場為合約到期、結束駐點，並非外傳8月底全面撤出台灣」。而蝦皮購物上雖然註明「賣家正在休假模式」，仍會持續營業。業者表示，目前北中南各區僅存4店鋪，包括高雄的義享天地、SKM Park、新竹巨城店及台中車站店，不過的確有與其他買主洽談轉手事宜，消費者可趁目前店內祭出買一送二、漫威授權商品2折起的優惠划算選購。
「MINISO名創優品」主打「日本設計師品牌」，以神似日本國民品牌UNIQLO的Logo，販售有如DAISO JAPAN大創百貨的實惠價格而聞名。8月中旬傳出業者在微博發出公開道歉聲明，承諾「要做堂堂正正的中國品牌」，引發熱議。
而台灣「MINISO名創優品」官網明言，品牌以簡約自然的生活方式，設計製造「貨真價實」的商品，提供「基本」和「平實」的生活優品。「MINISO名創優品」全盛時期在台多達29家門市，目前所剩店鋪不到1/3；官網上的門市資訊因來不及即時更新，而顯示「找不到網頁」；連電商蝦皮購物上現在也註明著「賣家正在休假模式」。
業者受訪時坦言，的確種種跡象容易讓大眾誤以為「MINISO名創優品」將要撤出台灣，透露確實在經營上遇到一些問題，雖然近期陸續收了許多店舖，但澄清「與部分百貨商場為合約到期、結束駐點，並非外傳8月底全面撤出台灣」。業者低調表示，雖然台灣老闆的確有與其他買主洽談轉手事宜，但至合約結束前若無新的變化，都將持續為消費者服務。
業者證實「MINISO名創優品與Global Mall環球百貨體系因合約到期，8/31將結束北部板橋環球店、中和環球店及南部屏東市環球購物中心共3間駐點」；未來北中南各區僅存4店鋪，「高雄的義享天地、SKM Park合約都到明年2/28，另外還有新竹巨城店及台中車站店，都將持續為大家服務」。並透露消費者可趁目前店內祭出買一送二、漫威授權商品2折起的優惠划算選購。