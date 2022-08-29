《全明星》最帥門神！各務孝太足球賽擋出超狂鐵壁

台視、三立《全明星運動會》昨（28）日播出第四季第六集，平均收視創下2.20好成績。本集迎來循環賽第二戰，由黃隊出戰紅隊，共同比拚射箭、躲避球及足球12碼PK賽，黃隊各務孝太在足球擔任門將，3回合只讓紅隊夏浦洋得分1分，各種神撲形成銅牆鐵壁，第三回合又率先為黃隊踢進1分，攻守完美讓人眼睛為之一亮。
在射箭項目，兩隊實力不相上下，最終戰成相同比分，遂進行加賽並由黃隊以1分之差拿下勝利，這也是黃隊在節目中的五連勝。緊接著躲避球，由黃隊險勝第一局，紅隊在溝通修正後贏下第二局，關鍵第三局紅隊則以9:5阻止黃隊的六連勝，奪下躲避球的勝利。
三戰兩勝的足球12碼PK賽，黃隊各務孝太、Zing、徐瑋澤皆在關鍵一局進球，為黃隊拿下勝利。本集MVP則由黃隊狀元Zing拿下，大來賓袁永誠表示Zing射箭部分拿了男生的最高分，大讚最後足球也有突出的表現，此座MVP是截至目前三周團賽裡，繼同隊的鄭靚歆、彭尊後，黃隊拿下的第三座MVP，可見黃隊整體表現相當亮眼。
黃隊趁著士氣高漲之時，透過隊內投票選出隊長，領隊郭泓志表示自己對隊長的定義是：「不管他的個人能力好不好，他要願意為隊友犧牲，可以不顧形象、不顧一切的保護隊友，是可以犧牲自己，幫助隊友成長的人選。」最終啦啦隊女神「壯壯」的票數過半成為黃隊隊長，也是節目開播以來的首位「女隊長」。
壯壯也哽咽表示：「我知道我的表現不是最好的，但我會把我所有的力量，給我所有的隊員們。」也認為既然成為隊長，就要負起責任，要更加快速的強大，帶領團隊往更好的方向去，壯壯更霸氣喊話：「所有的流言蜚語，我都會幫你們扛起來！」