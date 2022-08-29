看好東協商機　玉山銀行新設曼谷、胡志明市代表處

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泰國華僑協會主席暨台商總會創會總會長余聲清也提到，近年來，在泰國積極推動「泰國4.0」政策下，創新與科技相關產業蓬勃發展，也為台商帶來許多發展機會。玉山是一家不一樣的銀行，在台灣獲得許多肯定，相當期待玉山到泰國設立代表處。
玉山銀行胡志明代表處也在今年6月29日開業，並於8月26日在胡志明市舉行開業暨感恩晚宴，越央胡志明市副行長Nguyen Van Dung致詞表示，期待玉山胡志明市代表處成立，可提升台、越企業間良好合作關係。越央同奈分行行長Ta Thanh Long也提到，玉山同奈分行自2015年開業以來，穩定成長並取得令人鼓舞的業務成果。
駐胡志明市台北經濟文化辦事處副處長曾曉峯亦指出，玉山成立30年來，在台灣經營績效名列前茅，秉持正派經營的理念，提供優質且專業的服務。曾曉峯還提到，玉山於2015年在越南設立同奈分行，今年擴大版圖設立胡志明市代表處，相信玉山有過去30年來的經營基礎，未來在專業經營團隊的帶領下，在越南可以持續深耕並且更上一層樓。
玉山銀行目前在越南設有3個據點，包含位於南越的同奈分行及胡志明代表處、北越的河內代表處，在全球10個國家地區更已設有30個據點，包含泰國、越南、新加坡、香港、中國、柬埔寨、緬甸、日本、澳洲及美國，今年3月更獲金管會核准設立日本福岡分行，期盼透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。
玉山銀行董事長黃男州強調，玉山長期秉持誠信正直、專業負責的核心價值，在經營績效、公司治理、服務品質、風險管理及企業社會責任等領域，都有卓越的成績，連續八度入選道瓊永續指數成分股（DJSI Sustainability Index），創下台灣金融業的紀錄。綜合績效多次獲得《The Asset》、《Forbes》、《FinanceAsia》、《Asiamoney》等國際媒體頒發「台灣最佳銀行」肯定，2022年國際信評機構標普全球(S&P Global Ratings)亦調升玉山銀行國際長期信用評等至A。邁向第4個10年，玉山將持續壯大海內外經營，聚焦金融科技及ESG永續發展，致力成為亞洲最具特色的標竿銀行。