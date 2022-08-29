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看好東協商機　玉山銀行新設曼谷、胡志明市代表處

▲玉山金控董事長暨銀行創辦人黃永仁（右三）、玉山銀行董事長黃男州（左二）與曼谷市政府首席顧問Mr. Torsuk Chotmongkol（左三）、駐泰國台北經濟文化辦事處大使莊碩漢（右二）、泰國華僑協會主席余聲清（右一）等人在曼谷代表處開業酒會合影。（圖／玉山銀行提供）
▲玉山金控董事長暨銀行創辦人黃永仁（右三）、玉山銀行董事長黃男州（左二）與曼谷市政府首席顧問Mr. Torsuk Chotmongkol（左三）、駐泰國台北經濟文化辦事處大使莊碩漢（右二）、泰國華僑協會主席余聲清（右一）等人在曼谷代表處開業酒會合影。（圖／玉山銀行提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-29 16:26:45

隨著全球供應鏈移轉趨勢，越南、 泰國已成為企業投資海外重要據點，玉山金控旗下玉山銀行東協布局再推進，分別在胡志明市及泰國曼谷新設代表處，玉山金控董事長暨玉山銀行創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州更親自前往泰國、越南舉行開業酒會。而累計玉山銀行在全球10個國家地區已有30個據點，今年3月亦獲金管會核准設立日本福岡分行，期待透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。

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玉山銀行泰國曼谷代表處已在7月5日開業，並於8月23日舉行開業酒會，包括曼谷市長、駐泰國台北經濟文化辦事處莊碩漢大使及台灣、泰國重要企業代表均親臨酒會表達祝賀。駐泰大使莊碩漢表示，泰國是台灣推動新南向政策中，相當重要的國家，泰國政府持續推動產業轉型，吸引外商投資，此次設立曼谷代表人辦事處可提供台商良好諮詢服務，也特別肯定玉山在ESG永續發展的投入，成為企業成長發展的夥伴。

泰國華僑協會主席暨台商總會創會總會長余聲清也提到，近年來，在泰國積極推動「泰國4.0」政策下，創新與科技相關產業蓬勃發展，也為台商帶來許多發展機會。玉山是一家不一樣的銀行，在台灣獲得許多肯定，相當期待玉山到泰國設立代表處。

玉山銀行胡志明代表處也在今年6月29日開業，並於8月26日在胡志明市舉行開業暨感恩晚宴，越央胡志明市副行長Nguyen Van Dung致詞表示，期待玉山胡志明市代表處成立，可提升台、越企業間良好合作關係。越央同奈分行行長Ta Thanh Long也提到，玉山同奈分行自2015年開業以來，穩定成長並取得令人鼓舞的業務成果。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處副處長曾曉峯亦指出，玉山成立30年來，在台灣經營績效名列前茅，秉持正派經營的理念，提供優質且專業的服務。曾曉峯還提到，玉山於2015年在越南設立同奈分行，今年擴大版圖設立胡志明市代表處，相信玉山有過去30年來的經營基礎，未來在專業經營團隊的帶領下，在越南可以持續深耕並且更上一層樓。

玉山銀行目前在越南設有3個據點，包含位於南越的同奈分行及胡志明代表處、北越的河內代表處，在全球10個國家地區更已設有30個據點，包含泰國、越南、新加坡、香港、中國、柬埔寨、緬甸、日本、澳洲及美國，今年3月更獲金管會核准設立日本福岡分行，期盼透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。

玉山銀行董事長黃男州強調，玉山長期秉持誠信正直、專業負責的核心價值，在經營績效、公司治理、服務品質、風險管理及企業社會責任等領域，都有卓越的成績，連續八度入選道瓊永續指數成分股（DJSI Sustainability Index），創下台灣金融業的紀錄。綜合績效多次獲得《The Asset》、《Forbes》、《FinanceAsia》、《Asiamoney》等國際媒體頒發「台灣最佳銀行」肯定，2022年國際信評機構標普全球(S&P Global Ratings)亦調升玉山銀行國際長期信用評等至A。邁向第4個10年，玉山將持續壯大海內外經營，聚焦金融科技及ESG永續發展，致力成為亞洲最具特色的標竿銀行。

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