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想跟路上漂亮妹妹愛愛！「總統游良福」今登記參選桃市長

▲游良福今日上午光著腳穿著自製「總統游良福」紅色小背心，走進桃園市選委會登記參選桃園市長。（圖／記者李春台攝，2022.08.29）
▲游良福今日上午光著腳穿著自製「總統游良福」紅色小背心，走進桃園市選委會登記參選桃園市長。（圖／記者李春台攝，2022.08.29）

記者李春台／桃園報導

2022-08-29 16:31:01

被網友譽為最誠實候選人的游良福，曾在8年前參選桃園市第10選區市議員，在電視政見會中講述政見時曾語出驚人說出「想跟路上漂亮美妹愛愛」的大膽想法。游良福今（29）日上午光著腳穿著自製「總統游良福」紅色小背心，走進桃園市選委會登記參選桃園市長。游良福表示，「越亂的時候，貢獻會越大」，希望自己能為台灣撥亂反正，再度語不驚人死不休的向大家預告，「若這次選不上，2年後再選總統」。

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游良福今天上午赤腳走進桃園市選委會，除了表示要參選市長，還穿著自製紅色小背心「總統游良福」，馬上成為媒體矚目焦點。2014年他在市議員電視公辦政見會上語出驚人「想跟路上漂亮妹妹愛愛」，讓網友對他刮目相看，聲稱是最誠實的候選人，一度成為網路紅人，但當年最後以低票落選。

▲2014年游良福在市議員電視公辦政見會上語出驚人「想跟路上漂亮妹妹愛愛」，讓網友對他刮目相看。（圖／記者李春台翻攝）
▲2014年游良福在市議員電視公辦政見會上語出驚人「想跟路上漂亮妹妹愛愛」，讓網友對他刮目相看。（圖／記者李春台翻攝）
游良福說，這是他第三次選舉，前兩次以無黨籍參選龍潭區市議員都低票落選，老婆曾勸他不要從政，至今已10年了，但他還是想來登記，認為「越亂的時候，貢獻會越大」，希望自己能為台灣撥亂反正，這次若選不上，兩年後再選2024總統。


1962年生的游良福，曾就讀清大工業工程學士、交大電子工程碩士與中央大學資訊工程博士，曾在中山科學研究院擔任過助理研究員；8年前曾在市選委會公辦電視政見發表會上說過，「妻子長得不很好看，從政之後應該會有很多誘惑，因為路上到處都有很漂亮的妹妹，我都想跟她愛愛，這沒關係，因為我很誠實。」當時這段影片被PO上網後，網友戲稱他是「史上最誠實候選人」。


至於高達150萬元的市長登記保證金，游良福今天並未繳交，也因此他今天的市長登記參選還未完成。游良福解釋，本週五（9/2）就會繳交，這幾天先放銀行生利息。

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