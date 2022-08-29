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中市不動產估價論壇登場 盧市長：估價師是城市建設者

▲中市不動產估價高峰論壇今日在逢甲大學登場，盧秀燕市長出席開幕式，肯定估價師是城市建設者。（圖／市府提供）
▲中市不動產估價高峰論壇今日在逢甲大學登場，盧秀燕市長出席開幕式，肯定估價師是城市建設者。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-08-29 16:33:10

2022台中市不動產估價高峰論壇，今日在逢甲大學登場，會中針對五大主題展開座談，吸引超過300名產官學界代表參與。市長盧秀燕出席開幕式表示，不動產估價師協助市府土地買賣、徵收、售出，在城市建設中扮演重要角色，「大家都是城市建設者」，感謝他們對台中建設的貢獻。

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由台中市政府地政局、建設局、都市發展局與台中市不動產估價師公會，共同舉辦的不動產估價高峰論壇，是以「富市台中、新好生活」施政發展策略為主軸進行分享與討論，包括地政局長吳存金、建設局長陳大田、都發局長黃文彬及台中市不動產估價師公會理事長江晨旭等人，分別針對五大主題發表論述。

▲中市不動產估價高峰論壇今日在逢甲大學登場，盧秀燕市長出席開幕式，肯定估價師是城市建設者。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29）
▲中市不動產估價高峰論壇今日在逢甲大學登場，盧秀燕市長出席開幕式，肯定估價師是城市建設者。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29）


盧市長指出，政府建設需要徵收或協議價購民間土地，因此估價作業非常重要，感謝估價師們協助台中許多建設，如大智路打通工程因涉及合法建物拆除需補償，經協議價購取得大家同意，過程中不需抗爭、流血，支出也不會過度，達到建設目的，估價師扮演重要角色。

另外，市政路9月底要繼續延伸建設到工業區，工程經費約69億元，其中涉及許多土地款項，如何徵收、協議價購等均要處理妥當，近年台中建設，如正在上網招標的東豐快速道路，及大智路打通、市政路延伸等均涉及土地使用，感謝估價師協助。

▲台中市地政局長吳存金，在中市不動產估價高峰論壇發展專題演說。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29)
▲台中市地政局長吳存金，在中市不動產估價高峰論壇發展專題演說。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29)


地政局長吳存金表示，大台中地區陸續辦理區段徵收及市地重劃以取得公園、綠地與道路等公共設施用地，從台中糖廠、捷運北屯機廠、水湳機場原址及豐富專案等區域陸續完工，到烏日前竹和九德區段徵收辦理，十三、十四、十五期重劃區為台中市先後取得534公頃的用地，打造台中重大建設。在追求公共利益之餘，最重要的是保障民眾的權利，透過不動產估價師專業查估，維護民眾產權並縮短開發期程，進而帶動整體經濟發展，奠基城市競爭力，營造更優質的宜居環境。

地政局表示，這次論壇藉由產官學匯聚，討論當前不動產重要議題，包括「健全住宅市場、落實房訊透明」、「城市發展願景與空間規劃之實踐」、「以誠意換來同意之用地取得為例」、「富市台中、新好生活」施政發展策略簡介」及「以發展權值估計穩妥之容積代金、變更補償費之估價暨凝聚產官學民共識為例」五大主題，以激盪各界思維，共創發展契機。


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