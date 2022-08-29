中市不動產估價論壇登場 盧市長：估價師是城市建設者

2022台中市不動產估價高峰論壇，今日在逢甲大學登場，會中針對五大主題展開座談，吸引超過300名產官學界代表參與。市長盧秀燕出席開幕式表示，不動產估價師協助市府土地買賣、徵收、售出，在城市建設中扮演重要角色，「大家都是城市建設者」，感謝他們對台中建設的貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由台中市政府地政局、建設局、都市發展局與台中市不動產估價師公會，共同舉辦的不動產估價高峰論壇，是以「富市台中、新好生活」施政發展策略為主軸進行分享與討論，包括地政局長吳存金、建設局長陳大田、都發局長黃文彬及台中市不動產估價師公會理事長江晨旭等人，分別針對五大主題發表論述。

▲中市不動產估價高峰論壇今日在逢甲大學登場，盧秀燕市長出席開幕式，肯定估價師是城市建設者。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29）

盧市長指出，政府建設需要徵收或協議價購民間土地，因此估價作業非常重要，感謝估價師們協助台中許多建設，如大智路打通工程因涉及合法建物拆除需補償，經協議價購取得大家同意，過程中不需抗爭、流血，支出也不會過度，達到建設目的，估價師扮演重要角色。



另外，市政路9月底要繼續延伸建設到工業區，工程經費約69億元，其中涉及許多土地款項，如何徵收、協議價購等均要處理妥當，近年台中建設，如正在上網招標的東豐快速道路，及大智路打通、市政路延伸等均涉及土地使用，感謝估價師協助。

▲台中市地政局長吳存金，在中市不動產估價高峰論壇發展專題演說。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.29)