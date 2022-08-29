1995年中市府公文　議員：文山焚化爐時間到關廠

台中文山焚化爐使用迄今已27年，今(29)日市議員張耀中質詢指出，1995年時由於文山地區居民反對設焚化爐，當時的市長林柏榕曾經發出公文表示「第2座焚山爐不會在文山地區興建」，市府應該信守承諾，時間到了就該關廠，「文山地區居民已經當二等公民當很久了」。

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張耀中說，1995年所以會發出這樣的公文，背景是當地居民不願意這樣的嫌惡設施設置在此而群起抗爭，林柏榕為了安撫居民，幾經協調後市府答應不會再興建第二座焚化爐，這個意思很明顯，就是第一座焚化爐除役了就該關廠，市府不應該曲解公文意思，一直想辦法要更新爐體，甚至汰舊換新把原來3座爐體廢掉1座，另外興建1座全新的焚化爐。







張耀中強調，市府的曲解公文原意，是欺騙文山地區民眾，非常要不得。







張耀中說，台中縣市2010年合併後，至今未有完整的焚化爐政策，缺乏完整的政策思考，市府抱著得過且過心態，騙一天算一天。

張耀中說，文山焚化爐興建之初，文山地區尚屬比較郊區，但是現在它已經是台中的蛋黃地帶，另外，文山地區目前有精密科學園區很多大型企業與工廠進駐，每日在當地生活與工作的人口已有數萬人之多，未來又有台中科大副校區設立與招生，又會有大批人口進入當地，因此不管續建焚化爐的功能如何，都實在不適宜再讓焚化盧繼續於文山當地使用。