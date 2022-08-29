高雄市獸醫師公會理事長出爐 致力建構流浪病犬貓醫療網
壽山動物園正進行「新動物園運動」整建工程，高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會日前特別捐贈價值百萬元移動式X光機設備，提升動物的醫療水平，理事長馮宗宏表示，希望藉由更縝密之檢查讓動物獲得更妥善之治療，為野生動物保育盡一份心力。而馮宗宏也於28日當選「高雄市獸醫師公會」新任理事長，他表示，將積極配合政府建構流浪病犬貓醫療網，並整合高雄縣市獸醫師公會，以擴大獸醫醫療體系。
現任高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長的馮宗宏，是屏科大傑出校友，經營的「宏力動物醫院」是高雄市唯一設有二十四小時動物急診的醫療機構。馮宗宏致力於獸醫師臨床教育，提升獸醫師專業素質，擔任臨床醫學會理事長任內，每年舉辦國內超大型獸醫師研討會議，辦理特殊寵物教育訓練，開辦全國五所大學獸醫學生獎學金，並舉辦第一屆亞州特殊寵物年會。
這次在廣大獸醫師全力肯定下，馮宗宏順利當選高雄市獸醫師公會第十五屆理事長。馮宗宏表示，將積極促成獸醫師公會與福爾摩沙獸醫臨床醫學會，合辦第八屆獸醫師年會；同時整合高雄縣市獸醫師公會合併為高雄市獸醫師公會，將高雄市獸醫師資源加值化，傲視全國。他也強調，競選期間所列的十二大項有關獸醫師權益及政策，將從即日起，即刻讓全體理監事群總動員起來積極執行；並在配合政府政策，建構流浪病犬貓醫療服務網。
馮宗宏民國83年於高雄設立第一家宏仁動物醫院，為了使毛小孩有更好的醫療環境。民國93年在三民區設立大型綜合動物後送醫院「宏力動物醫院」，宏力動物醫院目前共有23位獸醫師及60多位員工，院內設備是醫學中心等級，包括一台市價一千多萬元全高雄市只有五台的電腦斷層掃描機，市價一百多萬元高壓氧設備也是醫學中心等級。