殺父肢解棄屍！新北弒親男判刑19年　法官未判無期理由曝

高齡化社會的到來，導致年輕人需扛起長照責任，而沈重的負擔，是這起人倫悲劇的導因。新北市一名符姓男子，去年間將父親殺害後，分屍棄置於新北市永和區瓦窯溝，被檢方依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，今(29日)新北地院一審宣判出爐，依法判決符男19年有期徒刑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
犯案後，符男深怕入獄沒人照顧年邁老母親，去年12月8日決定毀屍滅跡，當天深夜，他先將父親屍體肢解後，再放入行李箱，於隔日(9日)凌晨2、3時許，拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟進瓦窯溝內。
案經新北地院一審，法官認為，符男在衝動之下，選擇最極端且最壞方式處理，造成父親殞命的不可回復結果，應受高度譴責，但考量符男弒父並非爭奪財產、仇恨怨隙，而是為了保護母親，今(29日)宣判出爐，依殺害直系血親尊親屬罪16年、毀損屍體罪3年6月，合併應執行19年徒刑。（實習編輯：蔡宥嫻）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110