殺父肢解棄屍！新北弒親男判刑19年　法官未判無期理由曝

高齡化社會的到來，導致年輕人需扛起長照責任，而沈重的負擔，是這起人倫悲劇的導因。新北市一名符姓男子，去年間將父親殺害後，分屍棄置於新北市永和區瓦窯溝，被檢方依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，今(29日)新北地院一審宣判出爐，依法判決符男19年有期徒刑。





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