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嘉惠旗津民生用水！高雄旗津第2條過港送水管工程通水

▲台灣自來水公司舉行旗津第2條過港送水管工程通水儀式，由行政院院長蘇貞昌(前排右7)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)
▲台灣自來水公司舉行旗津第2條過港送水管工程通水儀式，由行政院院長蘇貞昌(前排右7)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-30 14:00:00

台灣自來水公司於29日上午，在高雄市旗津區，舉行旗津第2條過港送水管工程通水儀式，行政院院長蘇貞昌期勉水公司持續努力，完成備援幹管複線工程計畫，以穩定民生供水，高雄市長陳其邁感謝蘇貞昌院長，以及高雄中央及地方民代不分黨派的支持，一起努力改善旗津地區的民生用水問題，展現中央與地方政府在極端氣候下，對水情因應解決問題的決心。

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台灣自來水公司旗津第2條過港送水管工程通水儀式，是由行政院院長蘇貞昌主持，高雄市長陳其邁、經濟部次長曾文生、自來水公司董事長胡南澤、第7區管理處處長邱憲龍、南區工程處處長林家煌、台灣港務公司董事李賢義、高雄港務分公司總經理王錦榮、立法委員賴瑞隆、許智傑、李昆澤、市議員李喬如、簡煥宗等人與會。

▲行政院院長蘇貞昌致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)
▲行政院院長蘇貞昌致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)
行政院院長蘇貞昌在致詞時表示，人可以三天不吃飯，但不能一天不喝水，極端型氣候下，台灣剛經歷過百年大旱，現在基隆水情又呈現吃緊，中央展現魄力，在立委支持下推動相關計畫，有鑑於去(110)年的旱災危機，台水公司趕辦17條備援幹管複線工程計畫，其中第一條完成通水的就是旗津第二條過港送水管工程，接續有賴台水同仁努力，也感謝監造規劃、施工廠商、地方政府團隊及民代的支持，還有港務公司跟鐵路局配合提供土地。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.29)
陳其邁向推動旗津第二條過港送水管的各界表達謝意，感謝蘇院長及行政院團隊大力支持高雄改善自來水工程供水計畫，讓旗津地區市民擁有穩定供水，他說，在高雄總共有5條前瞻計畫有關的新建工程，此為首條完成，這對於大高雄地區的用水至關重要，感謝高雄中央及地方民代不分藍綠一起努力爭取，並感謝台水公司和施工廠商的努力，在疫情流行期間與烈日考驗下，只花費1年3個月的時間就完成，將可提升約1萬用水戶供水可靠度，增加供水量每天約1.02萬噸(CMD)，對於旗津地區民生及產業將有助益。

自來水公司董事長胡南澤簡報說，旗津區現況供水，是採經高雄港過港隧道之600公釐鋼管作為送水管線，該管線於民國73年7月完工通水，至今使用已逾38年，為現有通往旗津區唯一送水管線，維修或更新不易，為利於後續原有管線維護及提升供水穩定性，乃辦理此一工程，增設第2條送水管，以嘉惠旗津地區民生及產業發展。

胡澤南指出，旗津第2條過港送水管工程，施工採用高密度聚乙烯管 (HDPE)水平導向鑽掘工法，由陸地鑽掘至海床下後，跨越高雄港連接前鎮區及旗津區之既有管線，管線長度為1075公尺，且口徑達710公釐，為該公司第1次採用之大口徑長距離創新施工方式，而所埋設之管線材質，採用抗腐蝕且使用年限高之高密度聚乙烯管 (HDPE)，該管種具有抗腐蝕不易劣化、耐用年限超過50年及耐震強度可達7級等特點，可確保長年埋設於海平面下30公尺不易有鏽蝕狀況產生損壞，且對於港區船運及浚渫均不造成影響。

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