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基本工資周四審議　工總調查：76%業者僅接受調幅低於3%

▲全國工業總會今（29）日發布「工總就基本工資調整意向調查結果」，高達76%業者表示僅能接受基本工資調幅在3%以下，更有22%的業者表示不應調漲。（示意圖／NOWnews資料照）
▲全國工業總會今（29）日發布「工總就基本工資調整意向調查結果」，高達76%業者表示僅能接受基本工資調幅在3%以下，更有22%的業者表示不應調漲。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-29 17:35:042022-08-29 17:47:57

基本工資審議委員會即將在周四審議，全國工業總會今（29）日發布「工總就基本工資調整意向調查結果」，逾5成業者表示上半年營收減少、獲利下降，有64%業者預估明年經濟成長率恐下滑，看法悲觀，高達76%業者表示僅能接受基本工資調幅在3%以下，更有22%的業者表示不應調漲。

勞動部將在9月1日召開基本工資審議委員會，工總針對明年度基本工資調幅進行「111年產業營運調查」問卷，調查時間從8月1日到8月15日止，共209家企業回覆。

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工總指出，因一般中小企業獲利能力較差，對於成本增加承受度低，僅能將基本工資月薪或時薪的調漲將反映至產品售價上，因此，基本工資調幅過高極有可能造成物價上揚或產業停業、歇廠，導致全民受害。

經工總調查結果僅有5.3%的廠商表示在調查期間其營收及獲利皆成長，並看好未來1年經濟情況，但有38.3%的業者表示，在同段期間的營收、獲利雙減，且看壞未來1年經濟情況。

工總提到，有許多報導指出，這波消費者物價指數（CPI）上漲的主因是由於俄烏戰爭及疫情影響導致，企業也是這波物價上漲的受害者，若基本工資調幅過高，勢必再次加速墊高製造成本。

工總表示，不到半個月的期間，即收到超過200家以上的廠商答卷，顯見企業界對此議題的重視，回卷中包含上市櫃公司、中小企業，中小企業約達62%，占比遠高於大型企業，營收與獲利表現均不理想。

根據工總調查結果，有超過5成業者表示今年上半年的整體營收減少，也有逾5成指出整體獲利下降。對於明年經濟成長率的看法，有64%業者對於經濟前景表示悲觀，預估明年GDP恐將下滑。

針對基本工資調幅，工總調查顯示，有高達76%業者表示僅能接受明年基本工資調幅在3%以下，其中更有22%的業者表示不應調漲。

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