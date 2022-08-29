基本工資周四審議　工總調查：76%業者僅接受調幅低於3%

勞動部將在9月1日召開基本工資審議委員會，工總針對明年度基本工資調幅進行「111年產業營運調查」問卷，調查時間從8月1日到8月15日止，共209家企業回覆。
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經工總調查結果僅有5.3%的廠商表示在調查期間其營收及獲利皆成長，並看好未來1年經濟情況，但有38.3%的業者表示，在同段期間的營收、獲利雙減，且看壞未來1年經濟情況。
工總提到，有許多報導指出，這波消費者物價指數（CPI）上漲的主因是由於俄烏戰爭及疫情影響導致，企業也是這波物價上漲的受害者，若基本工資調幅過高，勢必再次加速墊高製造成本。
工總表示，不到半個月的期間，即收到超過200家以上的廠商答卷，顯見企業界對此議題的重視，回卷中包含上市櫃公司、中小企業，中小企業約達62%，占比遠高於大型企業，營收與獲利表現均不理想。
根據工總調查結果，有超過5成業者表示今年上半年的整體營收減少，也有逾5成指出整體獲利下降。對於明年經濟成長率的看法，有64%業者對於經濟前景表示悲觀，預估明年GDP恐將下滑。
針對基本工資調幅，工總調查顯示，有高達76%業者表示僅能接受明年基本工資調幅在3%以下，其中更有22%的業者表示不應調漲。