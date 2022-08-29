「數字天團」主唱親邀！他們激動爆哭 靠冥想發揮潛能
雙人電音團G5SH由LuuX、M.A.T.H組成，成軍5年，拜偶像八三夭所賜成功攻上小巨蛋，團員M.A.T.H表示當時收到阿璞的私訊，邀請他們參與小巨蛋演出，讓他完全不敢相信，直到經紀人確認演出細節後激動爆哭，大呼：「我真的很愛八三夭，從小就是粉絲，因此當得知被邀請的一剎那實在太感動，能跟偶像同台真的是我們的一大『里程碑』。」
LuuX則說此次的演出像G5SH成團5年的成果發表，讓他異常緊張，提到當電音DJ時，常在非常大的場地演出，以往都平常心，出道至今首次因為演出太興奮而睡不好、吃不下，還瘦了兩公斤。G5SH為了攻蛋首次用「電音歌手」的身分完整演唱未發表新歌，特地拜八三夭主唱阿璞及好友Marz23兩人為師，在彩排過程中親自指導調整唱腔，此外更用「冥想」來輔助，思考如何在台上把唱歌潛能發揮到最大。
這次G5SH兩位團員在台南的家人特別組成「G5SH應援團」，包兩大遊覽車北上支持，M.A.T.H笑說：「我家人得知時比我還激動，雖然不是專場，但是以我們要唱進小巨蛋為榮，還說想要在我們家鄉放鞭炮慶祝！」他進一步解釋說：「因為我們家人一直以為我在台北是做音樂製作工作偶爾演出而已，經過這次後他們才赫然發現，原來我們已經從事演藝工作一陣子了，所以他們超級嚇到，畢竟對他們來說第一次來看表演就在小巨蛋實在太驚訝！」