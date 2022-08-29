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普利司通獲 Honda HR-V 官方指定用胎！標配「ALENZA H/L33」都會休旅車胎

▲ 普利司通獲 Honda HR-V 官方指定用胎！標配「ALENZA H/L33」都會休旅車胎
▲ 普利司通獲 Honda HR-V 官方指定用胎！標配「ALENZA H/L33」都會休旅車胎

2GameSome - 有車賞

2022-08-29 17:55:00

日本普利司通「ALENZA H/L33」獲 Honda 新世代 HR-V 指定為出廠標配車胎，特別為 HR-V 量身客製研發，考量到家庭用車的需求，帶來同轎車等級的舒適與靜肅性以及優越的煞車性能，不但讓安全指標再提升，更完整展現 17km/L 優異油耗表現。

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日本普利司通 SUV 專屬跨界休旅車胎小家庭時代來臨，國人也越來越重視休閒生活品質，消費者購車取向漸漸朝向兼具上班使用及休閒外出複合性需求，具備較佳油耗及舒適空間雙重優勢的都會型跨界 SUV 休旅車也成為購車的首選。觀察近10年車市銷售狀況，HR-V 2016 年進入台灣市場，各品牌相對應旗艦機種如 Kicks、Corolla Cross 也相繼導入，讓 SUV 市場銷售快速攀升，值得一提的是，這些偏向 crossover 跨界特質的 SUV 車胎產品在市場溝通上，不再單以越野與性能作為主要訴求，取而代之的是更是需結合舒適、安全、駕駛性能等沉穩表現。看好國內日漸龐大的 SUV 車口數所帶動之輪胎消費，日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示：「以台灣一年車輛總體銷售大約 40 萬台，SUV 年販數量就超過 50%，日本普利司通輪胎身為攸關行車安全第一道防線，更不容缺席！『ALENZA』系列輪胎是專為都會頂級休旅車量身打造的旗艦輪胎專用胎，更有助於駕駛提升 SUV 全能均衡的使用需求！」

時下 SUV 車主用車取向多以日常通勤為主，「ALENZA H/L33」為休旅車專屬打造，具備優質公路輪胎 DNA，也兼顧車主輕度越野的需求。過往的 SUV 休旅車強調機能性，輪胎設計傾向考慮（Off-Road）越野訴求，胎紋較粗曠，導致在一般道路使用時，行進間有較明顯的噪音，「ALENZA H/L33」特別打造低噪音花紋，讓車主在行車旅程更為舒適安靜；加上突出的煞車性能，讓行車的操控安全更到位。                                    

HR-V 搭配 「ALENZA H/L33」 提供全方位安全舒適與駕馭樂趣

日本普利司通台灣資深經理大島岳彥指出：「輪胎的好壞不僅關係到車輛的性能也是行車安全的基礎，面對 Honda 嚴苛的目標性能設定、TPMS 參數搭配課題，普利司通仍如期完成輪胎的設計、開發、試做及測試，這次與 AHR-V 合作，新車出廠就裝載17吋日本普利司通 ALENZA H/L 33 SUV 專用胎，就是希望給車主有感的進化。」有感入手 HR-V 的車主中有絕大多數的人都是以家庭考量，特別在意乘坐空間和舒適度，選擇優異的品牌輪胎更能夠提高安全舒適度，真心推薦給具有熱血魂希望保有空間，又同樣在乎安全與操控性的消費者。

日本普利司通新推 #安心保固活動

台灣普利司通即日起推出「B-care 安心保固 絕對守護」活動，提供路損保固，凡一年內購胎不限里程且殘餘溝深 3.5mm 以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即享換新優惠服務，詳情請洽日本普利司通台灣官網https://www.bridgestone.com.tw/zh日本普利司通「B-care 安心保固 絕對守護」專案

活動內容：

即日起購買 4 條 13 吋以上日本普利司通轎車/休旅車胎，至普利司通台灣 LINE 官方帳號登錄審核完成後享「B-care 安心保固 絕對守護」全年路損保固服務。 自裝著日起 1 年內，溝深 3.5mm 以上 ，如發生故障經判定無法修補，可更換1條全新相同花紋規格之輪胎。

活動辦法：https://lihi1.com/axkkb

立即預約換胎：https://lihi1.com/5nYLP

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