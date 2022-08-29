▲ 普利司通獲 Honda HR-V 官方指定用胎！標配「ALENZA H/L33」都會休旅車胎

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時下 SUV 車主用車取向多以日常通勤為主，「ALENZA H/L33」為休旅車專屬打造，具備優質公路輪胎 DNA，也兼顧車主輕度越野的需求。過往的 SUV 休旅車強調機能性，輪胎設計傾向考慮（Off-Road）越野訴求，胎紋較粗曠，導致在一般道路使用時，行進間有較明顯的噪音，「ALENZA H/L33」特別打造低噪音花紋，讓車主在行車旅程更為舒適安靜；加上突出的煞車性能，讓行車的操控安全更到位。





日本普利司通新推 #安心保固活動





台灣普利司通即日起推出「B-care 安心保固 絕對守護」活動，提供路損保固，凡一年內購胎不限里程且殘餘溝深 3.5mm 以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即享換新優惠服務，詳情請洽日本普利司通台灣官網https://www.bridgestone.com.tw/zh。日本普利司通「B-care 安心保固 絕對守護」專案





✪活動內容：





即日起購買 4 條 13 吋以上日本普利司通轎車/休旅車胎，至普利司通台灣 LINE 官方帳號登錄審核完成後享「B-care 安心保固 絕對守護」全年路損保固服務。 自裝著日起 1 年內，溝深 3.5mm 以上 ，如發生故障經判定無法修補，可更換1條全新相同花紋規格之輪胎。





✪活動辦法：https://lihi1.com/axkkb





✪立即預約換胎：https://lihi1.com/5nYLP



