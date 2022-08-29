舊愛Grimes住組合屋 馬斯克母加碼爆料：拜訪他要睡車庫
世界首富馬斯克（Elon Musk）身價超過2千億美元，但先前遭前女友、獨立音樂歌手Grimes抱怨所有身邊的人得陪他節儉，甚至只能住在組合屋內吃花生醬過日子，就算旗下有SpaceX、 特斯拉等企業，還是過著活在「貧窮線之下」的生活；日前馬斯克的超模母親梅伊馬斯克（Maye Musk）也接續爆料，每次拜訪兒子的時候，竟然都是睡在「車庫」裡，引發網友熱議。
馬斯克（Elon Musk）出了名不愛購置不動產，拋售房地後經常「借住」友人家，現年74歲的前超模梅伊（Maye Musk）與大兒子馬斯克的關係特別親近，不僅年輕時擔任Dior牌大使，離婚後梅伊一手帶大馬斯克就暱稱他為「天才男孩」（Genius Boy）；日前梅伊接受外媒訪問時提到，馬斯克從小就不執迷於財富累積，雖然是個科技宅（Geek）但天才的他從小就展現了極高的天分，梅伊也鼓勵孩子們盡情去做自己想做的事。
如今馬斯克輕鬆登上《富比世》公布的全球富豪榜冠軍，主要來自於投資股票或虛擬貨幣等資產，而非實體不動產；在2021年馬斯克出售名下最後一棟豪宅後，就先搬到了位於德州的SpaceX基地附近組合屋，整體大概僅6.6坪的房內，接著才搬進價值約新台幣1百萬元的44坪組合屋。
梅伊告訴媒體，當兒子為了工作剛搬到德州時，自己曾前去拜訪，但兒子卻讓她睡在車庫內，不過梅伊也自嘲「總不能在火箭發射場旁蓋豪宅吧」；至於媒體提問馬斯克想在2026年將人類送上火星的計畫，梅伊則幽默回應自己並沒有那麼致力於去火星，不過到時候要拜訪兒子的話她也會跟著過去。