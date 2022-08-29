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強尼戴普獲3億賠償金洗白！驚喜現身MTV大獎喊：我要工作

▲強尼戴普（中）打贏官司後，首次公開現身大型活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（中）打贏官司後，首次公開現身大型活動。（圖／美聯社／達志影像）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-29 19:00:00

全美音樂盛會MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award）在台灣時間今（29）日上午於新澤西州的保誠中心舉行，活動現場星光熠熠，而此次典禮上一大亮點絕對是強尼戴普（Johnny Depp）化身「太空人」，驚喜空降在MTV舞台上方。

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強尼戴普打贏與前妻安柏赫德的誹謗世紀官司後，首次公開現身大型活動，雖然先前他就曾預告會出席，卻誰也沒料到，他會以一身太空裝扮從天而降出現，同時還大喊著：「我需要工作！」笑翻全場。

▲強尼戴普的臉投影在太空人上，空降出現在典禮上，讓大家又驚又喜。（圖／翻攝自johnnydepp IG）
▲強尼戴普的臉投影在太空人上，空降出現在典禮上，讓大家又驚又喜。（圖／翻攝自johnnydepp IG）
節目一開始，舞台前的上空就出現一名太空人，吊著鋼絲從天而降，仔細一看竟是強尼戴普，不過他並非本人親自參加，而是利用數位影像，將他的臉投影在太空人身上，同時還可以聽到他透過錄音說道：「我只是想讓你們知道，我可以以嘉賓身分參加生日派對、成人禮、婚禮、守靈等各種你說得出來的場合活動」，公開「邀約活動」的發言，也逗笑全場觀眾。

事實上，強尼戴普過去曾與前妻安柏赫德的官司敗訴，遭到電影《怪獸與鄧不利多的秘密》換角，也讓他的演藝事業受到衝擊，如今誹謗案勝訴後，他也漸漸重返到大家面前，除了將執導電影《Modigliani》之外，也確定主演法國電影《La Favorite》，扮演法王路易十五。

▲強尼戴普先前因官司敗訴，遭《怪獸與鄧不利多的秘密》換角。（圖／翻攝自fantasticbeastsmovie IG）
▲強尼戴普先前因官司敗訴，遭《怪獸與鄧不利多的秘密》換角。（圖／翻攝自fantasticbeastsmovie IG）

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