U2 MTV成都館關門民眾惋惜！店長不悲觀：愛看電影不會變
西門町商圈可說是老台北人共同回憶之一，其中不乏開業多年的「神店」，諸如U2 MTV電影館、星聚點KTV等。沒想到U2電影館台北創始店「成都館」日前在官網及粉專上發出公告，將於明（30）日凌晨3點半正式熄燈，讓大票網友感慨直嘆：「時代的眼淚！」《NOWnews今日新聞》記者今（29）日實地走訪成都館，現任店長陳先生證實：「確實是因為租金到期關係，因此暫停服務。」不過陳店長也呼籲民眾別難過，U2在西門町仍有萬年館持續提服務大眾，喜歡懷舊MTV的民眾可轉戰萬年館或新北板橋館消費。
MTV電影館當年可說是瘋迷萬眾年輕男女，電影《我的少女時代》男主角徐太宇（王大陸飾演）、林真心（宋芸樺飾演）更曾在MTV包廂中「不打不相識」，當時電影畫面一出勾起許多老台北人直呼：「是我的青春沒錯！」沒想到如今MTV電影館僅剩U2力抗時代變遷，但創始店成都館卻在官網宣布30日凌晨3點歇業熄燈，讓大票網友感慨時代洪流。
實際詢問了周邊民眾及商家說法，不少人不約而同歸納出U2成都館熄燈主因，分別為「串流平台發達」以及「新冠疫情爆發」。其中最多民眾認為，年輕人漸漸習慣新媒體「隨看隨播」的觀影新習慣，變得不太喜歡出門看電影，「雖然有點可惜，但MTV真的不好做了」。
不過陳店長卻說，其實網路及串流影音興起，並不是MTV沒落的主要原因，「現在人還是很喜歡找一個地方，一群好友聚在一起邊吃邊看。」新媒體不管怎麼日新月異，到電影院觀影的享受仍不會變。