蝦皮夯肉同樂會　3大燒烤名店下殺6折　搶攻中秋商機！

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為了讓站上用戶團聚烤肉之時，能享受到最豐富新鮮的食材，即日起至9/10針對乾杯集團、胡同燒肉、碳佐麻里全台3大知名燒烤餐廳的多款燒肉組合，推出限時3折起優惠。此外，加碼大成食品、上野物產、大江生鮮等超過10 家生鮮名店，祭出鮮食好料1元起的銅板優惠，讓全台民眾在家也能輕鬆享用頂級食材！
▲蝦皮購物「9.9超級購物節」澳洲小牛老饕嫩肩牛排，優惠價9元。（圖／品牌提供）
號稱頂級日澳和牛燒肉殿堂的老乾杯的經典必購A5日本和牛奢華燒肉組，高品質的A5等級和牛，原價6620元，限時瘋搶價只要1499元！想要享受美食卻又擔心長胖？胡同經典小資烤肉組集結人氣精選肉品與海鮮，並手工修清去除多餘油脂，限量小資價999元；嚴選台灣本土肉品的碳佐麻里台灣豬夯肉禮盒暖心價1888元，3大燒烤名店打造優質燒肉組合，絕對滿足你的口腹之慾！
具優質蛋白質的台南99%去刺虱目魚肚，美味破盤下殺1元；鮮嫩多汁的澳洲小牛老饕嫩肩牛排，限時下殺9元蝦皮購物不只幫你準備好食材，「9.9超級購物節」更為用戶蒐羅最佳中秋團圓必備用品，近百樣中秋夯品下殺4折。康寧密扣「Snapware」SEKA 多功能電烤盤，一機多用，滿足各種創意料理，優惠價2690元；乾淨又安心的「NEOFLAM」BIJU系列抗菌砧板，有效區分不同食材防止交叉感染，特惠價799元；多人聚會必備的「NINTENDO」 SWITCH OLED主機，歡樂價9550元；不到4百元的FUJIFILM instax mini Link 相印機讓你輕鬆捕捉聚會回憶。
中秋連假倒數兩周即將到來，蝦皮購物觀察到站上有關戶外用品需求近兩周顯著提升2成，蝦皮購物瞄準中秋出遊商機，即日起至9/9推出「蝦皮運動戶外野營週」，高達百樣的出遊必需品任你挑，並天天獻上夯品3折、均一價999元、中秋福袋199元起等多重優惠，活動期間每日再搶5折券！踏青必備的，特殊設計讓鞋底TEVA 機能運動涼鞋不再積水，特惠價2182元；大容量的Bogazy輕量可加大行李箱一箱搞定所有用品，快速又方便，優惠只要 999元，等你上線瘋搶！登山露營、戶外烤肉不可少North Field 美國 迷你折疊純鈦桌+烤盤兩用，輕量耐重方便攜帶，優惠價1791元。
此外，為了讓用戶無論出遊或宅家，都能輕鬆享受愉快的中秋假期，蝦皮購物更攜手yoxi、旅電科技、遠傳friDay影音、萊爾富獻上蝦幣豪禮，最低1蝦幣就能為你的中秋佳節加分。