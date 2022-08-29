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韓新增確診跌破5萬！政府擬放寬標準　免檢測也可以入境

▲韓國單日新增確診數跌破五萬大關，當局有意放寬入境標準，正在擬定入境前可免除PCR檢測之相關規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國單日新增確診數跌破五萬大關，當局有意放寬入境標準，正在擬定入境前可免除PCR檢測之相關規定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-29 18:07:01

韓國疫情雖然一度面臨反彈，但自7月以來的新增病例數皆控制在20萬以下，今（29）日則通報新增4萬3142例確診，與昨日8萬5295例相比相差不少；如今韓國政府正考慮是否取消入境前強制篩檢，據了解，屆時新規範可望適用來自所有國家班機。

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韓國今新增新冠肺炎病例數跌破5萬，不過中重症的病患數仍持續增加至597例。今年暑假前韓國疫情呈現趨緩現象，最低達到每天僅新增3400人的水準，不過暑假期間亦情再度反彈，新增病例數又突破10萬大關；然而根據韓國中央防疫對策本部統計，相較今年3月一度新增62萬病例，7月新增病例數控制得宜並未接近峰值。

《韓聯社》指出，韓國政府召開委員會針對海外採減進行討論，專家認為考量到國人經濟負擔、海外PCR檢測正確性等因素，應該廢止入境前採檢的規定，改以「入境後採檢」取代，「目前進行的檢查都很不確實，因此增加諸多不便」，尤其不少無法確認自己是真陽性或偽陽性的韓國民眾在海外無所適從，為此當局有意全面取消入境前篩檢規定。

目前韓國要求所有入境旅客都必須在入境前48小時提交PCR測試的陰性報告，或入境後24小時內進行快速抗原測試（RAT）的陰性結果報告以證明沒有確診，入境後一天內也須接受PCR檢查，韓國疾病管理廳正就是否取消入境前強制檢測收集專家意見。消息人士指出，新規研擬程序正在進行中，料計很快就會有具體結論，包含可能先從中國、日本等飛到韓國時間較短的國家開始取消入境前採檢規定，但考慮到距離標準設定不易，目前正朝向所有國家班機統一標準方向進行研擬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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