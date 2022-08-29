韓新增確診跌破5萬！政府擬放寬標準　免檢測也可以入境

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《韓聯社》指出，韓國政府召開委員會針對海外採減進行討論，專家認為考量到國人經濟負擔、海外PCR檢測正確性等因素，應該廢止入境前採檢的規定，改以「入境後採檢」取代，「目前進行的檢查都很不確實，因此增加諸多不便」，尤其不少無法確認自己是真陽性或偽陽性的韓國民眾在海外無所適從，為此當局有意全面取消入境前篩檢規定。
目前韓國要求所有入境旅客都必須在入境前48小時提交PCR測試的陰性報告，或入境後24小時內進行快速抗原測試（RAT）的陰性結果報告以證明沒有確診，入境後一天內也須接受PCR檢查，韓國疾病管理廳正就是否取消入境前強制檢測收集專家意見。消息人士指出，新規研擬程序正在進行中，料計很快就會有具體結論，包含可能先從中國、日本等飛到韓國時間較短的國家開始取消入境前採檢規定，但考慮到距離標準設定不易，目前正朝向所有國家班機統一標準方向進行研擬。
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