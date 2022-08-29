選情緊繃全黨挺沈慧虹？林耕仁：民進黨該面對人心思變

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對於近來民進黨全力輔選沈慧虹，林耕仁指出，最近看到民進黨立院黨團總召柯建銘關心沈慧虹，也看到上週六總統蔡英文、桃園市長鄭文燦都到新竹幫沈輔選，很明顯執政黨確實很擔心，但無論是加強輔選或是發文相挺，林耕仁說，執政黨根本劃錯重點、搞錯方向，「執政黨該面對不是選情緊繃，而是民心思變」。
林耕仁提到，從新竹棒球場未驗收就開打，到前新竹市長林智堅論文雙殺、誠信破產的問題，還有最近提出數位中介法箝制人民言論自由，甚至面對台南殺警案，執政黨以及中央機關只會粉飾太平，相互推卸責任，讓哀痛的家屬欲哭無淚，對於實現正義、從重量刑的訴求，執政黨上下也無法給社會清楚交代，從地方治理到中央執政，整個亂了套，民眾早已對執政黨失去耐心。
對於鴻海創辦人郭台銘批評內政部、法務部尸位素餐的說法，林耕仁表示，台南殺警案震撼社會，外役監受刑者未按時返監，執政黨最初說法稱「逾假未歸」，讓家屬受到二次傷害，等到被民眾批評、引發輿論危機，執政黨才轉向承認是「逃亡」，卻不知道民眾已經對政府失去信心。
林耕仁說，郭台銘作為警察後代，對於殺警案的感受一定更深刻，相信也更能同理家屬對於政府麻木不仁的痛苦，他認為，內政部長徐國勇應該要用更謙卑、更虛心的態度來面對家屬和民眾的心聲，才能化解民怨。