降雨沒落集水區　蔡適應：9／3管制部分用水

經濟部日前召開水情檢討會議，決議9月3日基隆（含汐止區）實施第一階段限水「減壓供水」，從晚上10點到清晨6點出水減壓。民進黨基隆市長參選人蔡適應今（29）日在前往市選委會登記參選時，面對媒體受訪時也指出，因這波降雨沒有落在東北角的集水區，所以自來水公司會開始管制部份用水，而這個管制無關民生用水，主要是公共場域的洗街車、澆灌植栽等，正在協調國防部，派出50部的水車，在近期支援高地社區的用水。
蔡適應表示，水利署原估計基隆、東北角地區上周會降雨，但雨勢主要在大台北地區，很可惜沒有下在東北角，即便做了幾次的人工降雨，仍沒有辦法達到滿意的結果，9月3日起實施的第一階段部分用水管制，跟民生用水沒有任何的關係，主要是路邊澆花、公共工程噴水池等，對於一般市民生活影響不大，天氣預報本周星期三後，將有鋒面來襲也有降下豪大雨的可能性，請大家不用太擔心。
行政院長蘇貞昌今日出席旗津區第二條過港送水管工程通水典禮受訪時也表示，整個基隆地區嚴重缺水，政府已經早就做因應措施，相關的怎麼樣調節有無，也都在做努力，希望全國人同胞各地能夠因應這種極端氣候，平常都要多節約用水，政府也會從各方面來調度水，不讓人民受缺水之苦。