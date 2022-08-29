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余苑綺入夢告別！4歲愛女樂樂夢見媽　走進一道光裡

▲余天牽著外孫女樂樂，滿心不捨的進入會場。（圖／NOWnews今日新聞）
▲余天牽著外孫女樂樂，滿心不捨的進入會場。（圖／NOWnews今日新聞）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-29 18:49:312022-08-29 19:54:00

39歲女星余苑綺21日癌逝，父親余天盼能在夢中再和愛女相見，一直遺憾她未能入夢。今（29）日余家為余苑綺舉辦追思音樂會，擔任主禮牧師的宋達民在現場透露，終於等到余苑綺入夢中，「綺綺的女兒樂樂前幾天夢到媽媽了」！

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▲余苑綺育有一子一女。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
▲余苑綺離世前最掛心的就是一子一女。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
在媽媽生病期間，4歲的樂樂曾經面著牆拭淚，難過地跟家人抱怨討厭醫院，討厭媽媽生病，余祥銓表示其實余苑綺病逝當天，大人還沒開口，外甥女就隱約知道母親已經過世，讓他看了十分心疼。余天今牽著孫女樂樂走進會場，他哭得肝腸欲斷，年紀小小的孩子對生命的消逝懵懵懂懂，坐在爸爸Gary的懷抱裡，對著媽媽的遺照比手劃腳，觀看了許久。宋達民致詞時透露，樂樂夢見媽媽了，指她穿著白色衣服露出燦笑，便走進一道光中，回到主的懷抱。

余苑綺火化後，骨灰將放置基隆擁恆文創園區，由於白髮人不送黑髮人的習俗，余天夫婦只能陪同到入殮，由余祥銓陪姊姊走完人生最後一程，他表示，余苑綺在臨終前表達是基督徒的身分，希望大家為她禱告，更希望跟愛犬的骨灰放置在一起，他特別帶來狗狗的骨灰陪伴姊姊。

▲余祥銓拿著十字架鮮花，護送余苑綺到二殯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲余祥銓拿著十字架鮮花，護送余苑綺到二殯。 （圖／NOWnews攝影中心）
余祥銓透露，這裡風景很美，應該是姊姊會喜歡的地方，希望她能放心跟著光走，回到天父的懷抱，星二代包括豬哥亮女兒謝金晶、黃西田女兒黃露瑤也到追思會會場致意，余祥銓到園區時，也請求豬哥亮未來在天上照顧姊姊。

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