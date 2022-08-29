水庫剩36%！颱風有望助攻基隆水情　水利署備妥100台水車

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水利署副署長王藝峰指出，為了不影響減壓供水對基隆地區民眾可能造成的困擾，水利署已動員台水公司、國軍、以及企業界約100台水車，來支援供水，目前也正在加強從翡翠支援汐止的能量，目前已從1萬頓增加至8.5萬頓，人工增雨則會視情況來進行。
中央氣象局於今日下午表示，今年第11號颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，並增強為中度颱風，預計週三晚上開始影響北部、東北部天氣，到週六前降雨機率都較高，且可能出現局部大雨。
王藝峰表示，這一波颱風轉向增強也許可以替基隆水情帶來好消息，至於估計要多島嶼量才能解決基隆目前的水情問題？他指出，東北季風預計在9月1日本週四抵達，因此對基隆水情保持審慎樂觀的態度，但不會掉以輕心，皆已針對最極端的情形做好各項準備。
旱災經濟部水利署災害緊急應變小組也於今日召開第3次工作會議，由經濟部曾文生次長主持，與基隆市政府及國防部針對基隆地區久旱不雨，進行視訊連線討論，為穩定高地及管末地區所需用水，中央與基隆市政府、新北市政府共同合作。
經濟部指出，已提前部署展開各項穩定供水措施，包括增加暖暖淨水場、貢寮淨水場及安樂淨水場支援供水量，調度抽水機增抽高地深潭川流水，緊急抗旱水井鑿設及既有水井投入，協調國軍支援移動式淨水設備、設置人工增雨作業及水車載水運補作業等
曾文生強調，旱災經濟部水利署災害緊急應變小組已於8月27日成立，並於8月27日、28日、29日連續召開3次工作會議研議各項多元應變方案，以因應基隆及瑞芳地區川流水量不足，全力維持高地地區供水穩定。