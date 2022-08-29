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水庫剩36%！颱風有望助攻基隆水情　水利署備妥100台水車

▲截至今日上午7時止，新山水庫蓄水率僅36.2%。（圖／NOWnews資料照）
▲截至今日上午7時止，新山水庫蓄水率僅36.2%。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-29 18:59:21

基隆地區在近2個月降雨量偏少，截至今日上午7時止，新山水庫蓄水率僅36.2%，經濟部於27日決議將對基隆市和新北市汐止區、瑞芳區實施減壓供水，水利署副署長王藝峰今（29）日傍晚接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，為了不影響減壓供水對基隆地區民眾可能造成的困擾，水利署已備妥約100台水車，來支援供水，此外，他提到，氣象局於下午預告的颱風轉向增強以及本週四東北季風抵達也許可以替基隆水情帶來好消息，對基隆水情保持審慎樂觀但不掉以輕心的態度，已針對最極端的情形做好各項準備。

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雨都基隆面臨缺水危機，負責基隆地區供水的新山水庫，截至今日上午7時止，蓄水率僅36.2%，經濟部於27日決議基隆市和新北市汐止區、瑞芳區，從9月3日起水情調整為黃燈，將實施夜間11點到隔日凌晨5點減壓供水，同時停止噴水池、洗街等非必要用水。

水利署副署長王藝峰指出，為了不影響減壓供水對基隆地區民眾可能造成的困擾，水利署已動員台水公司、國軍、以及企業界約100台水車，來支援供水，目前也正在加強從翡翠支援汐止的能量，目前已從1萬頓增加至8.5萬頓，人工增雨則會視情況來進行。

中央氣象局於今日下午表示，今年第11號颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，並增強為中度颱風，預計週三晚上開始影響北部、東北部天氣，到週六前降雨機率都較高，且可能出現局部大雨。

王藝峰表示，這一波颱風轉向增強也許可以替基隆水情帶來好消息，至於估計要多島嶼量才能解決基隆目前的水情問題？他指出，東北季風預計在9月1日本週四抵達，因此對基隆水情保持審慎樂觀的態度，但不會掉以輕心，皆已針對最極端的情形做好各項準備。

旱災經濟部水利署災害緊急應變小組也於今日召開第3次工作會議，由經濟部曾文生次長主持，與基隆市政府及國防部針對基隆地區久旱不雨，進行視訊連線討論，為穩定高地及管末地區所需用水，中央與基隆市政府、新北市政府共同合作。

經濟部指出，已提前部署展開各項穩定供水措施，包括增加暖暖淨水場、貢寮淨水場及安樂淨水場支援供水量，調度抽水機增抽高地深潭川流水，緊急抗旱水井鑿設及既有水井投入，協調國軍支援移動式淨水設備、設置人工增雨作業及水車載水運補作業等

曾文生強調，旱災經濟部水利署災害緊急應變小組已於8月27日成立，並於8月27日、28日、29日連續召開3次工作會議研議各項多元應變方案，以因應基隆及瑞芳地區川流水量不足，全力維持高地地區供水穩定。

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