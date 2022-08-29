粉絲快看！周杰倫賣「限定私密物」 羞喊：沒想到有這天
周杰倫日前推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，由他挑選的5首DEMO組成，包含《青花瓷》、《晴天》、《擱淺》、《愛在西元前》，以及一首從未發表且完成度極高如新歌的《紐約地鐵》，這些向來不輕易示人的DEMO即將曝光，歌迷都都可透過「數位門票」進入「周杰倫限定珍藏DEMO空間」。這也可說是周杰倫最私密的收藏，周杰倫笑說：「沒想到有一天竟然會給大家聽到DEMO！」
將周杰倫從幕後推向幕前的經紀人、也是杰威爾音樂的總經理楊峻榮，回憶起2000年遇到周杰倫時，發現他已經睡在錄音室超過一年了，楊總好奇問他怎麼睡在這裡？周杰倫說：「這裡不用付房租啊，每天早上醒來，樂器就在這裡，我可以直接做音樂，超棒！」楊總說：「我每天都聽他新的DEMO，非常特別，充滿生命力！」
周杰倫自己也播放這些DEMO來回顧一下，DEMO與完成品不一樣的處理，如今聽來也相當有意思！像是《愛在西元前》DEMO的前面，任誰都沒猜到竟有一段Rap，《擱淺》DEMO副歌竟唱了《七里香》的歌詞，周杰倫笑說：「有時候就是這樣，你可能沒有歌詞唱，你又想唱點東西進去這個DEMO，只好拿別首歌來唱。」