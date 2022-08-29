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未退族比上一代更晚退休　最憂「通膨」吃掉退休金

▲調查發現，未退族認為會比上一代更晚退休，而且最擔憂「通膨」會讓退休金縮水，民眾準備退休將更吃力。（圖／NOWnews資料照片）
▲調查發現，未退族認為會比上一代更晚退休，而且最擔憂「通膨」會讓退休金縮水，民眾準備退休將更吃力。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-29 19:01:16

中國信託旗下子公司台灣人壽與政大商學院今（29）日共同發布2022「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，今年的退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數三大觀察指數首度全部及格！其中退休信心指數更是首次超過60分，但看似樂觀卻有隱憂，調查發現，未退族認為會比上一代更晚退，而且最擔憂「通膨」會讓退休金縮水，民眾準備退休將更吃力。

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持續追蹤三年的「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」，包括退休信心指數、充裕指數、生活滿意三大指數，今年首度全數及格！其中「退休信心指數」更首次跨越60分，落在63分，比去（2021）年59分，成長4分；而「退休充裕指數」分數與去（2021）年相同，維持69分；值得注意的是，「退休生活滿意指數」76分明顯下滑，比去（2021）年81分下跌5分，其中細項問題「面對退休心情與態度」的跌幅最深，比去（2021）年下降10分。

觀察分析退休準備年齡的變化，今年落在39.15歲，比去（2021）年增加0.59歲，不過民眾連續3年都認同40歲前就要啟動退休準備，越早開始複利越高；另外，調查也顯示，未退族預期的退休年齡比上一代更晚退，落在61至65歲，對照已退族實際退休年齡56至60歲，足足晚了5歲！

調查結果亦進一步發現，未退族對退休生活仍然憂心忡忡，在退休準備上最憂慮「通貨膨脹」、「勞保改革」與「健康不好」這三件事，其中，每4至5名未退族中就有1人擔心「通膨讓退休金縮水」；已經退休但準備不充裕的受訪者，也有高達65.9%擔心「通貨膨脹物價上漲」讓錢變薄！顯示通膨已成為退休最大風險，通膨怪獸就好比「灰犀牛」，多數民眾明知危機存在，也有時間準備，卻因為時候未到而輕忽風險，等到真的退休時才發現為時已晚，民眾更該及早採取行動，為退休生活做準備。

針對勞保改革的憂心，在25至39歲的未退族中，有高達63.5%認為將來領到的勞保年金還會再打折，其中有逾5成認為會打7折，未退族自認是未來「勞保改革苦主」；不過也有近5成過於樂觀的認為勞保破產前「不會」改革，針對6年後勞保基金累積餘額可能出現負值的急迫性，過度輕忽恐將面臨退休準備不足的窘境。

另外，亦有近4成未退族害怕「退休後健康不好」。逾8成受訪民眾，害怕健保財務不健全，導致未來自費項目與住院差額的負擔向上增加；而老後長照問題，也有高達80.1%未退族覺得長照保障不夠，最怕沒有子女或家人可照顧自己，擔心老後不健康，不但影響自己的生活，更會拖累家庭的經濟。


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