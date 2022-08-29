未退族比上一代更晚退休　最憂「通膨」吃掉退休金

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觀察分析退休準備年齡的變化，今年落在39.15歲，比去（2021）年增加0.59歲，不過民眾連續3年都認同40歲前就要啟動退休準備，越早開始複利越高；另外，調查也顯示，未退族預期的退休年齡比上一代更晚退，落在61至65歲，對照已退族實際退休年齡56至60歲，足足晚了5歲！
調查結果亦進一步發現，未退族對退休生活仍然憂心忡忡，在退休準備上最憂慮「通貨膨脹」、「勞保改革」與「健康不好」這三件事，其中，每4至5名未退族中就有1人擔心「通膨讓退休金縮水」；已經退休但準備不充裕的受訪者，也有高達65.9%擔心「通貨膨脹物價上漲」讓錢變薄！顯示通膨已成為退休最大風險，通膨怪獸就好比「灰犀牛」，多數民眾明知危機存在，也有時間準備，卻因為時候未到而輕忽風險，等到真的退休時才發現為時已晚，民眾更該及早採取行動，為退休生活做準備。
針對勞保改革的憂心，在25至39歲的未退族中，有高達63.5%認為將來領到的勞保年金還會再打折，其中有逾5成認為會打7折，未退族自認是未來「勞保改革苦主」；不過也有近5成過於樂觀的認為勞保破產前「不會」改革，針對6年後勞保基金累積餘額可能出現負值的急迫性，過度輕忽恐將面臨退休準備不足的窘境。
另外，亦有近4成未退族害怕「退休後健康不好」。逾8成受訪民眾，害怕健保財務不健全，導致未來自費項目與住院差額的負擔向上增加；而老後長照問題，也有高達80.1%未退族覺得長照保障不夠，最怕沒有子女或家人可照顧自己，擔心老後不健康，不但影響自己的生活，更會拖累家庭的經濟。