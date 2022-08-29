反骨女神開箱「200萬瑪莎拉蒂」！自曝：全台僅8台
YouTuber艾瑞絲是「反骨男孩」團體其中一員，因甜美外型加上大喇喇又不做作的性格，吸引不少粉絲，因此獲得「反骨女神」封號。日前她也在YouTube頻道上透露換了新車，從原本的賓士換成較高階的瑪莎拉蒂，同時在新片中開箱內部模樣，超炫內裝讓網友直呼「好狂」。
艾瑞絲在昨（28）日上傳一部影片，一開始就表示原本的車險在6月底到期，和友人討論後，決定趁這個機會，換一台新車，加上現在對車子也懂得比較多，決定往更高階的車款做選擇，並把預算拉高至200多萬，而艾瑞絲當時隨口說出：「不然就換瑪莎拉蒂吧」，沒想到就在友人介紹下，艾瑞絲馬上看中一台白色的瑪莎拉蒂，雖然並非新車，但前車主保養的非常好，就讓她果斷買下了。
艾瑞絲在交車當天，也身穿白色洋裝笑說：「特地穿白色的跟它搭配」，可見她對新寵相當滿意，接著艾瑞絲也專業的開始介紹車子細節，內部座椅選用紅色蠶絲綢材質，特別的是「全台限量僅有8台」，與艾瑞絲甜美形象相當符合；另外，該車款引擎由瑪莎拉蒂及法拉利一起設計，駕駛時引擎聲特別兇猛，讓艾瑞絲笑說：「以後你們要叫我『南港野玫瑰，瑪莎拉蒂姊』」。
影片一曝光，就湧入網友留言：「艾瑞絲的服裝打扮、外觀的轉變，愈來愈有女強人的氣勢了，恭喜從原本一開始換的賓士又改新買瑪莎拉蒂，恭喜換車」、「我覺得艾瑞絲很適合介紹車子欸！以女生的觀點介紹的很精彩～希望有機會可以多介紹車子」、「這一集拍的超好，介紹的不輸給其他車評」。