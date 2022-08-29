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台師大大傳所舉辦手機影製工作坊　鼓勵民眾為在地發聲

▲台師大大傳所環台舉辦手機影製工作坊，鼓勵民眾為在地發聲。（圖／台師大大傳所提供）
▲台師大大傳所環台舉辦手機影製工作坊，鼓勵民眾為在地發聲。（圖／台師大大傳所提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-29 19:18:19

國立台灣師範大學大眾傳播研究所為讓民眾了解媒體近用權、促進有線電視公用頻道的使用，自去年起與中嘉集團合作，環台舉辦手機影製工作坊，既台北、新北場後，上周末來到海洋科技博物館，舉行基隆場活動，吸引近30位在地民眾參與，學習數位敘事手法與增進自身媒體素養。

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台師大大傳所表示，本次活動以媒體近用講座開場，邀請該所教授陳炳宏，針對公用頻道做基本介紹，接著由義守大學大傳所教授侯政男帶領民眾，以5至6人團體討論模式，輪流對公用頻道的使用及觀看經驗、近用公用頻道的困難點、對公用頻道的需求跟期待、以及若自己是系統業者會如何經營公用頻道等4大議題提出意見，提供電視系統業者做為日後公用頻道改良方針。

台師大大傳所指出，為期2天的手機影製工作坊中，帶領民眾從在地議題發想成影片企劃、腳本撰寫，以及教導民眾影像內容的拍攝與剪輯，用實作讓民眾從做中學，了解影像敘事與剪輯技巧。

台師大大傳所表示，每場手機影製工作坊，皆會協助民眾將完成的影像作品，上架到公用頻道播映，藉以多元化公用頻道節目類型。該活動鼓勵在地民眾報名，盼藉此提升民眾對在地事務的認識，增加地方參與和關懷，期許更多人能從單純的被動資訊接收者，轉為產製者角色，更加深大眾對公用頻道的認識。

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