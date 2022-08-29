濱田靖一：國際社會面臨大試煉　日本須強化國防

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他說，身為和平國家的日本有必要明確展現不動搖的意志與能力，加強國防能力至為重要。一定要進一步思考日本的國防需要什麼、日本能為區域穩定做些什麼。
日本首相岸田文雄8月10日進行內閣改組，濱田被任命為防衛大臣。濱田表示，已接獲首相岸田的指示，年底將修改國家安全保障戰略等戰略3文件，要在5年之內強化國防能力。
鑑於中國、北韓研發飛彈等情形，濱田表示，要思考是否能充分做好守護人民生命與生活的準備，不僅是要提升飛彈防禦能力，包含「反擊能力」在內的各種選項都要納入考量，進行務實的研議。
日本安保環境趨於嚴峻，日本將修訂國家安保戰略等3文件，第2度當上防衛大臣的濱田被媒體問及如何因應時答說，俄羅斯侵略烏克蘭、中國試圖以武力片面改變現狀、北韓頻頻發射飛彈等，日本所面臨的安保上的課題日益嚴峻。有國防能力才能確保安全保障，身為和平國家的日本有必要展現堅定的意志與能力。
俄羅斯侵略烏克蘭的行徑被譴責是以武力變更現狀，而中國支持俄羅斯。
濱田被問及，如何因應中國的軍事動向的問題時回答說：「中國的國防費缺乏透明性且持續大幅增加，軍力大範圍擴張且急速強化中。在東海地區，中國持續試圖以武力片面改變現狀，這絕對不能容許。對於8月4日中國發射彈道飛彈落在涵蓋日本專屬經濟區（EEZ）的日本近海一事，日本強烈譴責。」
濱田還指出，對於中俄的動向，日本深以為憂，有必要密切注意。（編輯：高照芬）1110829