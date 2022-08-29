名家論壇》單厚之／鄭寶清選桃園會「三振」民進黨？

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鄭寶清決定違紀參選，直覺上必然會瓜分到部分綠營的選票，增加張善政當選的機率。但與其說是能夠「三振」鄭運鵬，不如說是張善政「被保送」的機率變得更高。
今年的「九合一」選舉是有史以來最冷，除了個別特殊選區之外，民眾的「效能感」都很低。因為兩黨都提不出打動民眾的主軸和訴求，民眾並不覺得誰上誰下日子會有任何不同，對兩黨候選人既沒有太多的好感、也沒有太大的厭惡，包括桃園市在「論文門」發生之前也是這樣。
「論文門」改變了全國選舉的樣貌，民進黨在青年和中間的支持度大幅流失，國民黨多少因而受益；但理論上應該直接受益的張善政，選情並沒有一飛衝天，在林智堅退選前的民調，張善政領先幅度也還在誤差範圍之內。而民眾黨桃園市長參選人賴香伶的支持度居然超過1成，這是以往很少見的。
鄭寶清前後曾擔任過3屆、10年的立委，在地方有一定程度的耕耘，部分名嘴甚至看好他的得票可能超越賴香伶。但鄭寶清準備的時間短，又無政黨奧援，不像其他3位候選人多少都有基本盤支撐，只能靠過去的服務、人情、地緣票打底，再加上空戰吸引空氣票。鄭寶清過去的戰績，完全不能作為今日支持率的參考。
賴香伶超過1成的支持度，遠遠超過民眾黨之前的預期，理論上應該不僅僅是賴香伶的努力和民眾黨的基本盤，還有不少是對藍綠兩黨的賭爛票。這些賭爛票不管流向鄭寶清或賴香伶，都不影響選舉的結果。
鄭寶清過去一段時間對民進黨有不少嚴厲的批判，也的確獲得不錯的聲量，最經典的就是「走了一抄襲的，又來了一個挺抄襲的」。可想而知，鄭寶清的聲量多數來自於非綠營支持者，對綠營而言，只是面子上難看，實際選票影響有限。
「效能感」低，會讓民眾更不在乎藍綠的勝負，更願意投給兩黨以外候選人，完全不在乎自己的選票是否「浪費」。最典型的例子就是2018年台南市長的選舉，「最棒里長」陳永和、「虧雞福來爹」林義豐在當選希望渺茫的情況下，分別得到了12.12%、8.81%的選票，遠高於前台南縣長蘇煥智、前台聯立委許忠信。
鄭寶清與賴香伶和北市黃珊珊、竹市高虹安的狀況不同，黃珊珊和高虹安有當選的可能，所以能激發選民的動力和熱情；但鄭寶清和賴香伶都距離當選很遠，選票結構會以賭爛票為大宗，加上部分地緣、理念票。賴香伶有民眾黨的支援，加上北市和新竹的連線，要輸給鄭寶清的機率並不大。
「四角督」的桃園是一片亂局，勝選者不需要獲得過半的支持，甚至連當選門檻究竟是多高，也沒有人能說得明白。張善政一直有戰力不足的問題，至今看不到拓展票源的能力和爆發力，所以理論上參戰者越多，越多人分票，當選的門檻就越低，對張善政反而相對有利。
但以鄭寶清的狀況，除了部分綠營淵源票之外，其餘的空氣票都是非綠營選票。如果張善政的戰力遲遲無法提升，鄭寶清空戰打得越響、空氣票拿得越多，可能反而越不利張善政的選情。鄭文燦「三打一」豪語的背後，其實是說雖然鄭寶清會分掉部分綠營選票，但也多一個人分非綠選票，對鄭運鵬未必不利。
●作者：單厚之／資深媒體人
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