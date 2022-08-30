姚淳耀《我願意》床戲粗暴　影后綁成肉粽不舒服

導演吳洛纓日前率姚淳耀、吳奕蓉與林暉閔出席《我願意》影像書簽書會，姚淳耀在劇中飾演邪教教主，因吸收炎亞綸、鄒承恩、高慧君與吳奕蓉等人入教，藉著閱讀信眾的人生課題，幫他們渡過難關，將信徒們的生活脱離正軌，受封是「人性攪拌機」，把善的惡的與人性都圈在一塊，姚淳耀直喊這個稱號很恐怖，自認喜歡此次飾演的角色，但在拍的時候壓力很大，常常要對信眾們施暴。
恰巧，出席的另外兩位主演吳奕蓉、林暉閔在戲裡都被姚淳耀給捆綁過，吳奕蓉笑喊：「其實是綁人的壓力比較大，但動得很激烈，是非常難得的體驗。」姚淳耀說，在施力過程就算被施力者已經做好防護措施，仍難免會有瘀青，而另一場要把吳奕蓉五花大綁的性愛戲，當天女方不太舒服，拍完後直問對方還好嗎？
吳奕蓉在戲中飾演清潔婦、三寶媽，為了家庭與生活疲於奔命，反映了大部分女人在婚後的縮影，對此，吳奕蓉坦言這是她不想生小孩的原因，很擔心失去了自己時間。她說：「有了小孩就要愛、照顧、陪伴他們，相信除了辛苦，必定也會獲得很多相對的愛與陪伴，端看大家怎麼選擇。」
林暉閔飾演柯淑勤的兒子，遺傳媽媽檢察官辦案時的敏銳度，將憑藉著這樣敏銳度，在《我願意》最終回中對邪教有重大發現，他此次飾演高中生，25歲的他自認心智成熟，笑喊是「降齡」演出。