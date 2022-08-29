▲ 720 萬元起！Porsche 718 Cayman GT4 RS 首度登台麗寶賽道展身手

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源自於經典的 911 GT3 Cup 賽車與 911 GT3 系列量產車型的自然進氣水平對臥的六缸引擎結構，718 Cayman GT4 RS 的核心概念便是為打造極致的操控樂趣而生。其高達 9,000 rpm的引擎轉速。相較於 718 Cayman GT4 ，全新 718 Cayman GT4 RS 的動力增加了 80 PS（59 kW），馬力重量比為 2.83 kg/PS；最大扭力從 430 Nm 提升到 450 Nm。並在紐柏林北環賽道創造 7:09.300 的成績，比起 718 Cayman GT4 的紀錄快上 23.6 秒。





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在全新頂級的 718 車款眾多令人驚艷特點中，包含了於駕駛座和副駕座車窗後方進氣柵，有效幫助引擎冷卻，改善進氣氣流，更同時於乘坐者耳邊創造令人熱血沸騰的進氣聲浪而 718 車系獨特的後輪前端進氣口則仍保留用於引擎冷卻之用。





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與所有現代 RS 車型相同，全新的 718 GT4 RS 專屬搭載保時捷雙離合自手排變速系統 （PDK）。運動化低齒比PDK雙離合自手排變速系統為這款中置引擎跑車打造無與倫比的加速體驗。全新718 Cayman GT4 RS 從 0 加速到 100 km/h 僅需 3.4 秒，至第七檔時最高時速為 315 km/h。





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傳承典型的 RS 風格，輕量化車身結構是定義全新 718 Cayman GT4 RS的重要元素。車身重量僅為1,415 kg，比起搭載 PDK 變速箱的 718 Cayman GT4 輕上 35kg。此輕量化設計歸功於在輕量化 CFRP 前蓋和前擾流翼等部份皆使用了碳纖維複合材質（CFRP），內部亦採用輕量化地毯、減少隔熱材質，並利用輕量化玻璃打造後車窗，輕量化車門板改用紡織布料的車門拉環與置物網，錙銖必較地成功達成減重任務。





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718 Cayman GT4 RS 外觀設計的獨特元素包含了全新擾流尾翼搭配倒勾式（Swan Neck）連桿和鋁合金側翼支架。如此高效能的側翼設計源自保時捷 911 RSR GT 賽車，首次應用於保時捷 911 GT3 系列量產車中。結合與718 Cayman 相比低 30mm 的行駛高度、前輪拱上引人注目的散熱排氣口、用於優化空力表現的車身底板與後下擾流板，可調節式前擴散器和帶有環繞式側葉片的全新設計前擾流板，使 GT4 RS 在供賽道使用的性能模式中，產生相較 GT4 增加約 25% 的下壓力。





全新保時捷 718 Cayman GT4 RS 的性能也因底盤的調整而大幅提升。球型接頭將其底盤緊密地固定在車身上，打造更加精準與直接的操駕感受。可調節式並整合電子迴路的底盤搭載RS專屬的減震調校，以及改良的彈簧及強化的防傾桿。





供車主選配的 Weissach 套件使得 GT4 RS 的設計更加動感。前蓋、空氣處理進氣格柵、冷卻進氣格柵、引擎外罩、外側後視鏡上方飾板和尾翼均採用碳纖維細節裝飾。其鈦合金排氣管設計向經典賽車保時捷 935 致敬，座椅後方的防滾架也同為鈦合金製。儀錶板上方採用真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質製成，並鑲上大型 Porsche字 樣。除了原本的鋁合金輪圈，Weissach 套件另可加價提供 20 吋鎂合金輪圈。





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718 Cayman GT4 RS 發表當天也進行 2GameSome 也於台中國際麗寶賽車場進行第一時間的搶先試駕，同時包含保時捷一系列的頂尖跑車也同步體驗，718 Cayman GT4 RS 試駕心得如何？未來的賽道體驗報導敬請期待！





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