登記首日民進黨新人選委會巧遇互相加油打氣

九合一選舉領表登記的首 (29) 日，民進黨籍多位市議員參選人不約而同搶頭香，在選委會巧遇，分別是競選安平南區的林依婷、永康區的黃肇輝、新營區的王宣貿及安南區候選人蔡麗青。四位皆為本次大選的新人，今天登記巧遇大家也相互加油打氣，期望四人都能不負眾人期待，一起進入議會為民眾服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林依婷一早特別前往安平開台天后宮上香向天后媽祖稟報，今天欲前往選委會領表登記參選，祈求媽祖保佑能順利當選，當選後會秉持造福鄉里的精神服務大眾，期望媽祖能保佑一切順利平安。

▲林依婷由支持者陪同完成參選登記（圖／記者林怡孜攝，2022,08,29）

大新營區參選人王宣貿也指出，自己的選區是台南的最北邊，距離永華市政中心車程接近 1 個小時，若能當選自己一樣會會準時上班不懈怠。因為自己的師傅蔡易餘，每天都搭第一班高鐵北上立院去搶質詢發言順序，愈早質詢完畢就能提早回歸鄉里服務，這才是一位優秀民代該做的事情。

黃肇輝在登記完畢後表示，今天藉著搶頭香是想展現新人「求勝」的意志，力拼大選過關的決心，選戰新人在激烈的初選中出線非常不容易，正式獲得民進黨的提名後，等同於承受務必當選的政治任務，抱持著拼透早、搶頭香提前出發的行動，爭取更多社會認同的機會，才能不負所託。

▲黃肇輝及其團隊於登記首日搶先領表登記參選（圖／記者林怡孜攝，2022,08,29）

黃肇輝表示自己對於台南交通建設非常關心，尤其是捷運系統。先前也舉辦過座談會與民眾及各專業人士討論，之後也會持續舉辦座談會，讓台南捷運計畫更加明朗。